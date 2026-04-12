"Друзья Путина" в Германии угрожают лишить украинцев временной защиты: какой регион может стать первым

Немецкая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует лишить украинцев временной защиты и переориентировать миграционную политику на их возвращение на родину. Кроме того, немецкие правопопулисты хотят сделать политических разворот своей страны в сторону России.

Об этом, как сообщает BBC, говорится в манифесте политсилы. Документ из 156 страниц был принят на двухдневной партийной конференции АдГ 11 апреля.

Кандидат в премьер-министры земли Саксония-Анхальт Ульрих Зигмунд уже назвал это "программой первого правительства во главе с "Альтернативой для Германии" во всей Германии". Местные выборы в регионе запланированы на 6 сентября – пока по опросам его партия может набрать 40% голосов избирателей, а значит высокие шансы на формирование собственного правительства.

Последствия для Украины

В манифесте конкретно вводится термин "ремиграции". Он касается, как охватывает как депортации иммигрантов в целом, так и возвращение украинцев в собственную страну.

"Перестаньте признавать украинцев беженцами войны! " – говорится в принятом документе.

Кроме того, там говорится о введении механизма возвращения украинских беженцев на родину или их централизованного размещения. Это может существенно усложнить их пребывание в Германии.

Параллельно в манифесте партия выступает за нормализацию отношений с Россией и обещает расширить преподавание русского языка и начать программы обмена с российскими школами. Но некоторые пункты документа выходят за пределы компетенций земельной власти, в частности:

отмена санкций против РФ ;

; возобновление закупок российского газа через трубопровод "Северный поток".

Другие предложения АдГ

Депортационная и жесткая миграционная политика с сокращением возможностей для легальной и нелегальной миграции.

с сокращением возможностей для легальной и нелегальной миграции. Реформа или сворачивание системы общественного вещания .

. Отмена или ликвидация региональных институтов политического образования , финансируемых государством.

, финансируемых государством. Ограничение гендерно-инклюзивного языка в государственных учреждениях и публичном секторе, запрет символики ЛГБТ в школах .

в государственных учреждениях и публичном секторе, . Поддержка "традиционной семьи" и пронаталистская политика , включая налоговые льготы для больших семей и стимулирование рождаемости среди "этнических немцев".

, включая налоговые льготы для больших семей и стимулирование рождаемости среди "этнических немцев". Содействие сближению с Россией , включая расширение преподавания русского языка и запуск образовательных программ и обменов с российскими школами.

, включая расширение преподавания русского языка и запуск образовательных программ и обменов с российскими школами. Призывы к пересмотру санкционной политики против России и критика "антироссийского курса" федерального правительства.

и критика "антироссийского курса" федерального правительства. Поддержка восстановления экономических связей с РФ, включая идею возвращения к импорту российского газа через "Северный поток".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на фоне стремительного роста цен на топливо в Евросоюзе "Альтернатива для Германии" начала активнее пропагандировать возобновление импорта российских энергоносителей. Голоса немецких правых особенно громко на фоне их успехов на региональных выборах.

