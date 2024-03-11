Дополнительная финподдержка от ООН для пенсионеров: как получить и кто на нее имеет право

В Украине выплачивается дополнительная финансовая поддержка от ООН для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Выплата помощи производится без обращения лица во Всемирную продовольственную программу ООН или в Пенсионный фонд Украины.

Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Выплата дополнительной денежной помощи осуществляется пенсионерам, проживающим в: Днепропетровской; Донецкий; Запорожский; Луганской; Николаевской; Сумской; Харьковской; Херсонской; Черниговская область.

Выплата дополнительной денежной помощи производится :

для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств – на их банковские счета;

для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта" - с января 2024 года путем выплаты через отделение АО "Укрпочта".

В какое время будет оказываться помощь?

Период, в течение которого предоставляется ежемесячное дополнительное пособие от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, власти Чехии оказывают помощь украинским беженцам. Поддержка предоставляется в виде денежных выплат, которые считаются необходимыми для удовлетворения основных потребностей жизни, включая пособие на жилье. Денежные средства выплачиваются как на взрослых, так и на детей.

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