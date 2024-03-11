Дополнительная финподдержка от ООН для пенсионеров: как получить и кто на нее имеет право
В Украине выплачивается дополнительная финансовая поддержка от ООН для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Выплата помощи производится без обращения лица во Всемирную продовольственную программу ООН или в Пенсионный фонд Украины.
Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится в объяснении ПФУ.
Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
- получают пенсию в размере менее 3250 грн;
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
- не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.
Выплата дополнительной денежной помощи осуществляется пенсионерам, проживающим в: Днепропетровской; Донецкий; Запорожский; Луганской; Николаевской; Сумской; Харьковской; Херсонской; Черниговская область.
Выплата дополнительной денежной помощи производится :
- для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств – на их банковские счета;
- для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта" - с января 2024 года путем выплаты через отделение АО "Укрпочта".
В какое время будет оказываться помощь?
Период, в течение которого предоставляется ежемесячное дополнительное пособие от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, власти Чехии оказывают помощь украинским беженцам. Поддержка предоставляется в виде денежных выплат, которые считаются необходимыми для удовлетворения основных потребностей жизни, включая пособие на жилье. Денежные средства выплачиваются как на взрослых, так и на детей.
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