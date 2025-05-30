Зарплаты украинцам пересчитают: озвучен новый размер минималки

В Украине минимальную зарплату в 2026-м планируют повышать с 8000 до 8 688 грн. Такой рост предусмотрен в Письме, которое Минфин в рамках подготовки проекта бюджета на следующий год разослал распорядителям бюджетных средств.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В предыдущей Бюджетной декларации правительство заложило замораживание социальных стандартов на три года (а это фактически катастрофическое падение доходов для отдельных категорий бюджетников, пенсионеров, выплаты которых приближены к минимальным).

Размер фактического прожиточного минимума рассчитывает Минсоцполитики. И если посчитать по ценам февраля 2025-го (последние данные), окажется, что украинцу нужно зарабатывать минимум 10 600,5 грн. И это на 2600,5 грн больше, чем минимальная зарплата в Украине. То есть гражданин, который работает полный день, может находиться за чертой бедности.

К сожалению, эта ситуация не исправится. Фактический прожиточный минимум для взрослого человека в феврале 2025-го все еще будет больше минимальной зарплаты даже по состоянию на 2028-й. Всего минималку получают около 1,5 млн украинцев. Значительная часть из них - это те, кто остальную зарплату получает в конвертах. Однако есть и те, кто действительно работает за 8 тыс. грн. Государственный центр занятости опубликовал более 9,1 тыс. вакансий с такой зарплатой.

Минималка будет расти такими темпами:

с 1 января 2026 года - 8 688 грн;

с 1 января 2027 года - 9 374 грн;

с 1 января 2028 года - 10 059 грн.

Что происходит с зарплатами украинцев

"С начала 2025 года сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн", - отмечают аналитики work.ua. При этом быстрее всего растут зарплаты в сферах "транспорт и автобизнес" (за месяц на 8%, до 35 тыс. грн), "продажи, закупки" (в месяц на 5%, до 32,5 тыс. грн), "юриспруденция" (в месяц на 5%, до 25 тыс. грн).

По состоянию на 6 мая средняя зарплата по вакансиям - 22 123 грн (данные work.ua). Их конкуренты, аналитики rоbota.ua, зафиксировали среднюю зарплату по вакансиям на уровне 22 118 грн. Такое увеличение статистики на кадровых порталах показывает изменение заработных плат для новых сотрудников (ведь фиксируется изменение зарплат в вакансиях).

Работодатели вынуждены предлагать кандидатам больше, иначе находить новых сотрудников не удается. Национальный банк в своих отчетах также отмечает, что именно дефицит кадров является ключевым фактором увеличения заработных плат.

"Проблема нехватки работников хоть и смягчилась на фоне усилий предпринимателей по привлечению к рынку труда лиц, которые ранее были менее представленными на нем (студентов, людей пожилого возраста, ветеранов, людей с инвалидностью), но остается актуальной. Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях восстановления экономики будут обусловливать дальнейшее повышение реальных зарплат (на 3-4% в год в 2025-2027 годах)", - говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в конце апреля 2025-го.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным Госстата, в Украине наибольший спрос на квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием, в частности водителей, слесарей, бухгалтеров, врачей и инженеров. Именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда из-за сложности подготовки и нехватки кадров.

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