Доплаты педагогам: кто кроме учителей также начнет получать надбавку с 1 января

С 1 января 2025 все педагогические работники средних школ будут получать ежемесячную доплату в размере 1300 грн, а с 1 сентября - 2600 грн. Надбавка касается не только учителей, но и психологов, руководителей кружков и воспитателей групп продленного дня.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 8 ноября 2024 года №1286. Новая система доплат охватывает всех педагогов средних школ государственной и коммунальной формы собственности. В частности, выплаты назначены:

учителям , проводящим занятия по основным предметам;

, проводящим занятия по основным предметам; психологам , оказывающим поддержку учащимся и работающим над улучшением их психоэмоционального состояния;

, оказывающим поддержку учащимся и работающим над улучшением их психоэмоционального состояния; руководителям кружков , организующих внешкольные занятия и дополнительное образование;

, организующих внешкольные занятия и дополнительное образование; воспитателям групп продленного дня, занимающимся детьми после уроков.

Важно, что доплаты будут получать все педагогические работники независимо от стажа, места расположения школы или уровня квалификации. Это будет способствовать повышению уровня поддержки педагогов во всех регионах страны.

Ежемесячные доплаты будут начисляться автоматически и работникам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений или документов. Система доплат рассчитана на два этапа:

с 1 января 2025 года : размер доплаты составит 1300 грн;

: размер доплаты составит 1300 грн; с 1 сентября 2025 года : доплата вырастет до 2600 грн.

Эти средства являются не повышением должностного оклада, а дополнительными выплатами, которые будут поступать ежемесячно до конца года, в котором будет прекращено военное положение. Таким образом, государство пытается поддержать педагогов, работающих в сложных условиях во время войны.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2024 года № 1286, правительство приняло решение ввести ежемесячные доплаты вместо планируемого повышения должностных окладов, которое должно было состояться согласно постановлению № 822 от 2019 года. Постановление предусматривало значительное повышение заработной платы учителей до уровня 4,84 прожиточного минимума, что составляет около 17424 гривен в месяц с 1 января 2025 года.

Однако из-за сложной экономической ситуации, высокого уровня инфляции и необходимости направлять значительные средства на оборону, правительство приостановило действие этого постановления до завершения военного положения. Вместо этого было принято решение о введении временных доплат, позволяющих частично компенсировать отсутствие повышения зарплат, не создавая чрезмерной нагрузки на бюджет.

Доплаты рассчитаны только для педагогических работников средних школ. Это значит, что воспитатели детских садов, преподаватели профессионально-технических заведений и работники колледжей не подпадают под действие новых выплат. Кроме того, размер доплат рассчитывается пропорционально педагогической нагрузке, поэтому работники, имеющие меньшую нагрузку, будут получать соответственно меньшие суммы.

Доплаты будут начисляться автоматически с заработной платой, начиная с января 2025 года. Это касается всех педагогических работников, работающих в государственных и коммунальных школах. Выплаты не требуют подачи заявлений или дополнительных документов.

Несмотря на положительный эффект от введения новых доплат, многие педагоги выражают беспокойство из-за отсутствия регулярного повышения базовых окладов. Эксперты отмечают, что дополнительные выплаты не решают проблему низкого уровня зарплат в сфере образования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, образовательный эксперт Максим Короденко считает, что прогноз относительно того, что 40% школьных учителей до 2030 года могут уйти из профессии, может быть для Украины и хорошей новостью. Когда школам не хватит педагогов, власти могут серьезно задуматься о повышении им зарплат.

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