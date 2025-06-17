Дом с большим участком недалеко от города продается всего за $950: как выглядит

В Черкасской области, в с. Новая Гребля, дом площадью 55 квадратов продается за 38 тыс. грн ($950). В доме есть две комнаты, а рядом - участок земли площадью 46 соток.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Тип стен - деревянный, тип кровли – шифер."Дом глинобитный обложенный цементной плиткой на кирпичном фундаменте. Общая площадь - 55 квадратов, жилая - 20,5 квадратов. Сохранена и действующая печь! В доме есть свет, газ по улице, вода - колодец во дворе", - говорится в публикации.

Во дворе размещен сарай, входной погреб, колодец. Земельный участок общей площадью - 46 соток. "Ровный, огражденный плюс добавка 11 сот. Можно использовать для пасеки, садоводства/огородничества, установки солнечных панелей и других целей. Рядом находится автобусная остановка, магазин, река Супий. В 150 метрах находится трансформатор электроэнергии, что позволяет оборудовать и использовать для зеленого тарифа (солнечной электростанции)", - говорится в объявлении.

Расстояние до Черкасс - 60 км, до Киева - от 120 км. Действует постоянное автобусное сообщение. Отметим, небольшие дома в состоянии "под ремонт" можно приобрести по цене до трех тысяч долларов практически в любой области Украины. В то же время стоимость домов в крупных городах может быть в десятки раз выше.

За какие дома надо платить налоги

В Украине в 2025 году вырос налог на недвижимость.За каждый "лишний" квадрат вместо 100,5 грн надо заплатить 106,5 грн налога. Сообщение о необходимости уплатить налог на недвижимость должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года, а заплатить надо в течение 60 дней.

"Большая" в понимании Налогового кодекса - это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то две эти цифры добавляются (то есть большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

Кроме того, если квартира имеет площадь более 200 квадратов, а дом - более 600 квадратов, то надо платить фиксированный налог в 25 тыс. грн в год. Налог платится в местный бюджет. Например, за квартиру во Львове налог получает львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье - запорожский.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам относительно больших квартир и домов.

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