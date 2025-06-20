До выплаты осталось 10 дней: с 1 июля украинцам будут "раздавать" по 4500 грн

С 1 июля в Украине появится новая социальная выплата – 4500 грн для семей с низкими доходами. Это экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Украинцам напомнили, что получить выплату смогут семьи, которые уже получают финансовую поддержку от государства. А именно:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

С 1 октября программу планируют расширить. Поэтому выплаты смогут получать и другие лица и семьи, обстоятельства которых соответствуют определенным требованиям и критериям.

Как податься на выплаты?

Чтобы получить выплату, уполномоченный представитель семьи (то есть один из совершеннолетних членов семьи) должен подать заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении. Заявление на получение базовой социальной помощи подается:

в электронной форме через портал Дія;

в бумажной форме в любом сервисном центре ПФУ.

В заявлениях нужно указать личные, контактные данные, а также информацию обо всех членах семьи. Эти сведения подтверждаются через соответствующие информационные системы и государственные реестры.

Размер выплаты

Ориентировочный размер базовой социальной помощи рассчитывается с помощью средств Единой информационной системы социальной сферы. Уполномоченному представителю семьи сообщат о результатах расчета, и если семья согласится на предложенный размер помощи, подписывается заявление о назначении помощи.

Размер выплаты определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен, но для разных членов семьи назначаются разные выплаты:

для уполномоченного представителя семьи, детей до 18 лет, лиц с инвалидностью I или II группы – 100% базовой величины (4500 грн);

для остальных членов семьи – 70% (3150 грн).

Базовая социальная помощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения. Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине открыт новый этап приема заявок на денежную помощь $1000 (41 555 грн) от Direct Financial Help для пострадавших семей. Получить выплату также могут внутренне перемещенные лица, малообеспеченные, люди с инвалидностью, семьи с детьми и жители прифронтовых регионов, где продолжаются боевые действия.

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