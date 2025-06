Украинцы могут получить более 40 тыс. грн денежной помощи: кто и как подать заявку

В Украине открыт новый этап приема заявок на денежную помощь $1000 (41 555 грн) от Direct Financial Help для пострадавших семей. Получить выплату также могут внутренне перемещенные лица, малообеспеченные, люди с инвалидностью, семьи с детьми и жители прифронтовых регионов, где продолжаются боевые действия.

Видео дня

Об этом сообщает благотворительная организация Gate to Ukraine. На фоне продолжающихся боевых действий Direct Financial Help открыла новый этап приема заявок на финансовую помощь для украинских семей, пострадавших от войны.

В рамках этой программы каждая принятая заявка может быть основанием для начисления $1000 - прямая денежная помощь, которая поступает на банковский счет получателя. Инициатива призвана поддержать украинцев, которые оказались в сложных обстоятельствах, обеспечивая базовые потребности: питание, средства гигиены, аренду жилья, приобретение одежды, твердого топлива и тому подобное. Подать заявку могут украинские граждане, которые:

пострадали в результате атак с 1 мая 2025 года до настоящего времени;

проживают в прифронтовых регионах или были вынужденно перемещены из таких областей, как Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая или Никопольский район;

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) , которые находятся в трудном материальном положении;

, которые находятся в трудном материальном положении; находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным. Чтобы получить помощь, необходимо:

заполнить онлайн-анкету на официальном ресурсе инициативы (ссылка прилагается в источнике сообщения);

на официальном ресурсе инициативы (ссылка прилагается в источнике сообщения); предоставить все необходимые документы , подтверждающие статус заявителя: справку ВПЛ, документы о повреждении жилья, удостоверение личности и т.д;

, подтверждающие статус заявителя: справку ВПЛ, документы о повреждении жилья, удостоверение личности и т.д; внимательно внести информацию во все пункты анкеты – любая ошибка может стать основанием для отказа.

После рассмотрения заявки и проверки документов решение о выплате принимается в индивидуальном порядке. Средства поступают непосредственно на указанный банковский счет. Программа имеет ограниченный бюджет, поэтому набор заявок будет прекращен после достижения установленной квоты. Поэтому важно не медлить и подать заявку как можно скорее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2025 года в Украине стартует программа базовой денежной помощи - до 4500 грн на человека для малообеспеченных и уязвимых семей. Помощь будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от дохода и количества членов семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!