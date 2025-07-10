В Украине будет новая выплата 5000 грн: появились первые детали программы

Правительство анонсировало новую выплату для семей с детьми, которые идут в первый класс – они смогут получить 5000 грн на подготовку ребенка к школе. Средства предназначены для детей, обучающихся офлайн, а получить их можно будет уже в этом году.

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Об этом заявила "Суспільному" первый заместитель министра Дарья Марчак. Она пояснила, что средства будут зачислены на специальную карточку. Их можно будет потратить в офлайн и онлайн-магазинах на такие необходимые первоклашкам вещи, как:

школьные принадлежности и канцелярия;

одежда или обувь для ребенка.

Программа предназначена для детей, обучающихся в украинских школах офлайн. В то же время в тех регионах, где обучение происходит только онлайн или по смешанной системе (в первую очередь, в прифронтовых районах), первоклашкам также будут выплачивать 5000 грн.

Технически выплата может быть реализована через несколько недель – то есть, ближе к концу июля. Но несмотря на это дети, которые записаны в первый класс в 2025 году, также попадают под действие программы. В целом, по подсчетам министерства, речь идет примерно о 250 тыс. детей в 2025 году.

Чтобы получить средства, их родителям или опекунам надо в конце июля – начале августа обратиться в органы Пенсионного фонда, если они не имеют приложения Дія или они не получат сообщение. Использовать деньги надо в течение 180 дней с момента начисления – когда истечет этот срок, неизрасходованные средства вернутся в бюджет.

"Министерство социальной политики вместе с другими министерствами разработало целостную, комплексную программу поддержки семей с детьми. Для нас очень важно, чтобы каждая семья, которая воспитывает ребенка в Украине, чувствовала поддержку. Особенно – в жизненных ситуациях, когда семья может не справиться с определенными вызовами. Именно тогда государство должно приходить на помощь. Программа "Пакет школьника" – это часть гораздо более широкой государственной программы поддержки семей с детьми, которую мы уже разработали и сейчас готовим к рассмотрению Правительством", – отметила Марчак.

Она также отметила, что стоимость программы – это 1,25 млрд грн только в 2025 году – уже заложено в бюджет Минсоца на этот год. Поэтому никакие расходы из госбюджета сокращать не понадобится.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которым предоставлен статус жителей горного населенного пункта, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям. Размер доплаты может составлять до 20% от основной суммы.

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