До 17 тыс. грн: в Украине предлагают установить штрафы за нарушение комендантского часа

В Украине могут установить административную ответственность за нарушение комендантского часа. Предлагается ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 –17 тыс. грн).

Для бизнеса штрафы будут больше – от 3000 до 6000 минимумов (51–102 тыс. грн). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Как отмечается, цель законопроекта – установить админответственность за нарушение комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

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"Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", – говорится в сообщении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 грн, либо общественные работы на срок от 40 до 60 часов, либо исправительные работы от 1 до 2 месяцев, либо административный арест до 15 суток.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине хотят штрафовать заведения, которые работают ночью, нарушая комендантский час, введенный в результате войны с РФ. Правоохранители предлагают установить нарушителям значительные штрафы от 34 до 680 тыс. грн.

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