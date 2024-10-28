Украинцам будут выдавать до 11 тыс. пособий: кто может получить новую выплату

В Украине в этом году заработала программа "Ребенок не один", он оказывает финансовую помощь семьям, временно принимающим детей, оставленных без родительской опеки. Размер выплат составляет 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста и 3,5 для детей с инвалидностью.

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Об этом идет речь на сайте правительственного портала. Ранее семьи, временно принимавшие детей до обретения ими статуса сироты, не получали государственной поддержки, что значительно усложняло финансовое бремя для малообеспеченных семей.

Для многих бабушек или родственников, пытающихся помочь ребенку, расходы на содержание могли стать неподъемными, что иногда приводило к отправке детей в институциональные учреждения. Благодаря программе "Ребенок не один" такие семьи теперь могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства, что позволит обеспечить ребенка необходимыми условиями для жизни.

Как оформить выплаты

Чтобы получить помощь, семье, временно устроившей ребенка, нужно подать заявление в местный орган социальной защиты, ЦНАП или исполнительный орган территориальной общины. Право на выплату имеют лица, постоянно проживающие в Украине и к которым временно устроен ребенок по решению Службы по делам детей. Основаниями для временного устройства могут быть следующие случаи:

смерть одного из родителей или их недееспособность;

пребывание родителя во временной оккупации или плену;

признание одного из родителей пропавшим без вести.

Помощь могут получить представители приемных семей или детских домов семейного типа, если ребенок временно находится в них. Выплаты по программе "Ребенок не один" определяются на основе прожиточного минимума. Так, на каждого ребенка, согласно возрастной группе, начисляется:

2,5 прожиточных минимума для детей до 6 лет, что составляет 6407,5 грн, и 3,5 прожиточных минимумы для детей с инвалидностью – 8970,5 грн;

для детей до 6 лет, что составляет 6407,5 грн, и для детей с инвалидностью – 8970,5 грн; 2,5 прожиточных минимумов для детей от 6 до 18 лет – 7990 грн и 3,5 прожиточных минимумов для детей с инвалидностью –11186 грн.

Как продлить получение помощи

Если срок действия ребенка продлевается, семья может подать заявление на продление выплат, добавив копию приказа Службы по делам детей. Это позволяет семьям обеспечивать уход за ребенком на протяжении всего периода пребывания в них. Выплата средств производится на лицевой счет получателя в банке, избранном при подаче заявления, или через отделение почты по месту жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карточку "Национального кэшбека" для расходов на основные нужды, но средства нельзя использовать на военные расходы, поскольку они предоставлены международными донорами. Эту помощь можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, транспорт и поддержку ВСУ посредством добровольных пожертвований.

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