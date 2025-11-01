Для ветеранов запустили новый сервис: в правительстве раскрыли детали

Кабинет министров запустил Ветеран PRO – это онлайн-платформа, которая объединяет все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей. Система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, работы, лечения или открытия собственного дела.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко. "Ветеранам не нужно больше искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, все собрано в одном месте. В региональных поездках мы с правительственной командой обязательно встречаемся с ветеранами. Важно слышать их актуальные запросы, чего они ждут от государства и получать реальный отклик о сервисах, которые мы создаем", – заявила глава правительства.

Так, через две недели завершат работу над Кодексом законов о Защитниках и Защитницах Украины и направят его в парламент. "Получила от Руслана Стефанчука заверения, что Верховная Рада готова поддерживать инициативы для ветеранов", – добавила она.

Количество рабочих мест для ветеранов растет

В Украине стало больше вакансий для ветеранов, в частности в Николаевской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях, где наибольшим спросом пользуются должности водителей, охранников, механиков и специалистов в сферах строительства, логистики и энергетики. Ветераны активно привлекаются в эти отрасли благодаря своим уникальным навыкам и опыту.

Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов. В 2025 году было отмечено, что более 4% вакансий отдают предпочтение ветеранам. Вакансии с пометкой "Преимущество ветеранам" распределяются неравномерно по Украине.

Наибольшее количество таких предложений наблюдается в Николаевской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях. В этих регионах работодатели охотно ищут людей с военным опытом, поскольку считают их навыки полезными на многих должностях. Это связано с высокой концентрацией промышленных предприятий, строительных компаний и учреждений, требующих работников с повышенными требованиями к ответственности и стрессоустойчивости.

