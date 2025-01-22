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Для украинцев обновят процедуру получения загранпаспорта: кого затронет

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
3,9 т.
Для украинцев обновят процедуру получения загранпаспорта

Для украинцев, находящихся за границей, в 2025 году будут значительно расширены цифровые консульские услуги. В частности, Министерство иностранных дел (МИД) намерено запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских учреждениях за рубежом. А кроме того, ввести курьерскую доставку загранпаспортов по "Новой Почте".

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Об этом сообщили в самом МИДе. Там отметили: это означает, что в сисеме "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости добавить информацию – и во время визита к консулу "вас будет ждать готовый к подписанию документ".

Кроме того, отмечается, в течение полугода в "е-Консул" появятся новые цифровые сервисов, которые будут касаться наиболее востребованных услуг. При этом:

  • В феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене – в сотрудничестве с "Новой Почтой".
  • Весной МИД планирует начать выдавать за границей водительских удостоверений.

Помимо этого, во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за границей. Она будет включать:

  • государственную регистрацию рождения;
  • приобретение гражданства Украины по рождению;
  • регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
  • внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

"В этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты. ... Внешнеполитическое ведомство планирует внедрение и других новых инструментов упрощения доступа к консульским услугам, о которых объявит в этом году", – рассказали в МИДе.

Сколько стоит оформить паспорт

В то же время, первое оформление ID-карты (по достижении 14-летнего возраста) в Украине, по данным ГП "Документ", стоит 650 грн. При этом:

  • Обмен паспорта образца 1994 года ("книжечка") на ID-карту – 1 280 грн в обычном порядке и 1 578 грн в срочном порядке.
  • Обмен ID-карты – 1 280 грн в обычном порядке и 1 578 грн в срочном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, при достижении 25 и 45 лет украинцы в обязательном порядке должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту – на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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