Для украинцев обновят процедуру получения загранпаспорта: кого затронет

Для украинцев, находящихся за границей, в 2025 году будут значительно расширены цифровые консульские услуги. В частности, Министерство иностранных дел (МИД) намерено запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских учреждениях за рубежом. А кроме того, ввести курьерскую доставку загранпаспортов по "Новой Почте".

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Об этом сообщили в самом МИДе. Там отметили: это означает, что в сисеме "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости добавить информацию – и во время визита к консулу "вас будет ждать готовый к подписанию документ".

Кроме того, отмечается, в течение полугода в "е-Консул" появятся новые цифровые сервисов, которые будут касаться наиболее востребованных услуг. При этом:

В феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене – в сотрудничестве с "Новой Почтой".

Весной МИД планирует начать выдавать за границей водительских удостоверений.

Помимо этого, во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за границей. Она будет включать:

государственную регистрацию рождения;

приобретение гражданства Украины по рождению;

регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

"В этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты. ... Внешнеполитическое ведомство планирует внедрение и других новых инструментов упрощения доступа к консульским услугам, о которых объявит в этом году", – рассказали в МИДе.

Сколько стоит оформить паспорт

В то же время, первое оформление ID-карты (по достижении 14-летнего возраста) в Украине, по данным ГП "Документ", стоит 650 грн. При этом:

Обмен паспорта образца 1994 года ("книжечка") на ID-карту – 1 280 грн в обычном порядке и 1 578 грн в срочном порядке.

Обмен ID-карты – 1 280 грн в обычном порядке и 1 578 грн в срочном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, при достижении 25 и 45 лет украинцы в обязательном порядке должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту – на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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