Депутаты страны ЕС проголосовали за новые требования и штрафы для беженцев из Украины: к чему следует готовиться

В Чехии предлагают пересмотреть условия предоставления временной защиты беженцам из Украины, а также радикально изменить правила социальных выплат иностранным гражданам и усилить контроль за их пребыванием. Кроме того, готовятся изменения для украинских автомобилистов — за нарушения их хотят штрафовать на 1,2 тыс. евро.

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Об этом говорится в законопроекте, принятом Палатой депутатов (нижней палатой парламента) Чехии 24 июня. Он вступит в силу с января 2027 года — для этого ему предстоит пройти ещё два чтения, после чего документ будет направлен на рассмотрение в Сенат и на подпись президенту страны.

Выплаты не для всех

Новые правила вводят жесткие ограничения на получение финансовой поддержки. Чтобы претендовать на гуманитарную помощь от правительства Чехии, необходимо будет соответствовать следующим требованиям:

легально работать ;

; заниматься предпринимательством ( иметь статус OSVČ) или официально состоять на учете в местной службе занятости;

иметь статус OSVČ) состоять на учете в находиться на территории Чехии не менее 16 дней в том месяце, за который начисляется выплата (для детей, студентов и пенсионеров).

За что могут аннулировать статус

Выезд за пределы Шенгенской зоны на срок более 30 дней подряд.

на срок более 30 дней подряд. Совершение тяжкого уголовного преступления , влекущего за собой депортацию.

, влекущего за собой депортацию. Принятие в отношении лица решения об административном выдворении.

Изменения для автомобилистов

Беженцев с временной защитой планируют обязать регистрировать свои транспортные средства в чешском реестре с заменой украинских номерных знаков на чешские регистрационные номера. Кроме того, украинские автомобили должны будут проходить регулярные техосмотры (STK) наравне с чешскими. Официальные сроки и санкции:

январь 2027 года — начало обязательной регистрации автомобилей;

— начало обязательной регистрации автомобилей; 2028 год — запрет на использование украинских номеров в Чехии.

Нарушителей планируют штрафовать на сумму до 30 тыс. крон (около 1 240 евро) с запретом на дальнейшее использование автомобиля.

Другие предложения

Запрет на выдачу иностранцам, имеющим временную защиту, чешских удостоверений личности для поездок и заграничных паспортов иностранца ( такой документ получали беженцы, которые не могли получить паспорт в консульстве Украины).

такой документ получали беженцы, которые не могли получить паспорт в консульстве Украины). Переход украинцев на специальный вид на жительство (ВНЖ) будет возможен только при полном отсутствии налоговой задолженности .

. Введение пошлины за нострификацию дипломов .

. Обязательное подтверждение нетрудоспособности через медицинскую комиссию в Чехии.

По данным МВД Чехии, по состоянию на конец апреля 2026 года в стране было зарегистрировано 384 436 украинцев с временной защитой (среди них 155 тыс. женщин и 127 тыс. мужчин трудоспособного возраста, более 84 тыс. детей и около 17 тыс. пожилых людей). В марте этого года выплаты получали примерно 90 тыс. из них.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Норвегия может присоединиться к клубу европейских стран, планирующих ужесточить условия натурализации иностранцев. В случае принятия изменений (а вероятность этого довольно высока, поскольку инициатива исходит от нового правительства) получить гражданство гражданам других стран, в том числе украинцам, будет сложнее.

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