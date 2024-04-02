Декретный отпуск: в Украине обновили размеры выплат для женщин и мужчин

В 2024 году изменился размер декретных выплат для трудоустроенных матерей. Как правило, они получат пособие в размере 100% своей средней заработной платы за все время декретного отпуска. Для неработающих женщин объем декретных выплат утвержден на уровне 25% от уровня прожиточного минимума (3,3 тыс. грн) для трудоспособных лиц ежемесячно.

Для работающих женщин сумма декретных выплат рассчитывается исходя из зарплаты женщины за последние 12 месяцев перед выходом в отпуск. Эта сумма делится на 365 (или 366) дней и умножается на количество дней декретного отпуска. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Декрет – 2024: размер выплат

Максимальный объем составляет 106,5 тысячи гривен в месяц.

Минимальный объем составляет 7,1 тысячи гривен в месяц.

Декретный отпуск имеет две составляющие: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Размер выплаты зависит от средней заработной платы за 12 месяцев до начала отпуска.

Кроме того, для неработающих женщин размер декретных выплат установлен на уровне 25% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3,3 тыс.грн).

Как матерям получить декретную помощь

Основанием для назначения декретных выплат является лист нетрудоспособности, который формируют на основании медицинского заключения в медучреждении, где женщина состоит на учете. Это письмо необходимо предоставить работодателю для оформления денежных выплат.

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет:

126 дней после рождения одного ребенка;

140 дней – в случае рождения двоих и более детей.

Декретная помощь отцу ребенка

Отец имеет право на декретный отпуск по уходу за ребенком полностью или частично до трех лет. Однако в этом случае не предусмотрены денежные выплаты за ребенка.

Мужчина, у которого родился второй ребенок, может получить отпуск по уходу за ребенком до его трех лет, если его жена находится в декретном отпуске по уходу за первым малышом.

Родители-одиночки имеют право на декретный отпуск и выплаты. Это касается тех, кто воспитывает детей самостоятельно без помощи матери. Работодатели должны сохранять рабочее место и учитывать время декрета в трудовом стаже отца, находящегося в декретном отпуске.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагали увеличить декретные выплаты до 400 тысяч гривен. Однако премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что таких денег на детей нет в бюджете.

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