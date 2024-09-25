Что будет, если в супермаркете неправильно взвесить товар и почему устанавливают не те ценники: кассир раскрыл секреты

Все крупные супермаркеты проверяют вес товаров на кассе, поэтому по ошибке взвесить продукт и заплатить меньше не удастся. При этом часто в зале на товарах размещены неверные ценники. Причина: сотрудников в супермаркетах не хватает, и они просто не успевают вовремя изменить цены.

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В таком случае покупатель имеет право "воспользоваться законом Украины" (то есть купить товар по указанной на нем цене). Об этом YouTube-каналу LUKI рассказал кассир одной из крупных сетей супермаркетов Виктор Рыбачок. Как объясняет кассир, иногда покупатели пытаются подменить товар. Например, на весах выбирают обычную морковь, но взвешивают более дорогую – "мытую" или "отборную".

"Например, морковь. Есть морковь пошлины, немытые, отборные. В основном меняют похожие товары. У вас может получиться. Но если вы хотите поменять какой-то товар, попробуйте это делать во второй половине дня, когда очереди. Когда товара взвесили меньше, но потом что-то прилагают, пробуют ли поднять товар в пакете, или сам пакет. У нас есть контрольные весы на кассе. Мы это все перевешиваем. В большинстве супмаркетиков весы встроены или стоят рядом", – рассказал он.

Рассказывая о случаях, когда в супермаркете размещены неправильные ценники, кассир объяснил: причина нехватки кадров. Часто сотрудники сменяются, приходят сезонные рабочие. Кроме того, в продуктовом ритейле, как и в других отраслях, не хватает кадров. Работники иногда не успевают своевременно изменить цены. Кроме того, они устанавливаются в центральном офисе. Иногда в регионах сотрудники не успевают заметить перемены.

"Когда не совпадают ценники. Могут быть несколько моментов. У нас очень большой поток работников, приходят студенты, потом уходят. У нас не хватает людей. Могли не успеть поменять, могла поменяться акция. Цены из Киева спускают, могли не успеть", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, магазины и супермаркеты должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары. Причем, даже если их продали по акции. Отказ этого делать противоречит законодательным нормам.

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