Супермаркеты хитрят с акционными товарами: какие действия являются незаконными

Магазины и супермаркеты должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары. При чем даже если те были проданы по акции. Отказ же это делать противоречит законодательным нормам.

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Об этом рассказали эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную – это является нарушением.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен". Причем существует сразу несколько позиций, которые могут вызвать у покупателя "законное" недовольство. Это:

форма товара;

его габариты;

фасон в случае одежді;

цвет;

размер;

другие показатели, по которым приобретенный товар не может быть использован по назначению.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства", – говорится в сообщении.

В целом потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, если более длительный срок не объявлен продавцом. День покупки при этом не считается.

Есть товары, которые не подлежат обмену

В то же время, отмечается, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) на основаниях, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. В него среди прочего входят:

парфюмерно-косметические изделия;

лекарство;

некоторые продукты питания;

перьяно-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

зубные щетки;

аппараты для бритья и т.д.

В общем, возврату подлежат только те товары, которые не использовались, не имеют дефектов и отвечают установленным требованиям. Более того, по истечении 14-дневного срока возврата товара становится все сложнее и может оказаться невозможным.

Срок обмена может быть увеличен

Впрочем, в правиле о возврате в течение 14 дней есть исключение – и срок может быть увеличен. Однако только если это сделает сама торговая точка.

При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также:

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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