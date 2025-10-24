Что будет с процентами по депозитам и сколько смогут заработать украинцы: прогноз до конца года

В свете решения монетарного комитета Национального банка Украины (НБУ) сохранить учетную ставку на уровне 15,5%, ставки по самым выгодным гривневым депозитам на 6-9 месяцев до конца 2025 года по-прежнему составят 14,5%. Это даст вкладчикам возможность получить реальный пассивный доход до 3%.

Видео дня

Такой прогноз OBOZ.UA озвучил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Специалист также привел примеры доходов в зависимости от суммы, срока размещения средств и средней ставки депозита.

Главное, что нужно знать

Самые высокие средние ставки по гривневым вкладам можно получить, разместив средства на срок 6-9 месяцев или на 1 год – в среднем 14,5% годовых.

– в среднем 14,5% годовых. Максимальные ставки по таким депозитам могут достигать 16,5-17%, что является самым высоким уровнем с 2023 года.

Высокая доходность вкладов на фоне снижающейся инфляции (прогнозируемая инфляция в годовом измерении на конец октября – 11,5-12%) дает возможность реального дохода до 3% .

. До конца года доходность гривневых вкладов останется более-менее постоянной.

Рекомендуемая минимальная сумма для размещения, чтобы доход был "заметным" – от 20 до 50 тыс. грн .

. Помимо базовой ставки, вкладчикам стоит обращать внимание на дополнительные бонусы (прибавки 0,5-1 п.п., возможность пополнения) и тщательно сопоставлять срок вклада с личными финансовыми целями.

"Крепкая гривня и относительно "курсовой штиль" на валютном рынке может стимулировать тех, кто рассматривает депозиты как надежный механизм сохранения покупательной способности собственных сбережений. Умеренная инфляция – дополнительный, но весомый аргумент для получения пассивной прибыли с вкладов", – отметил Замотаев.

Ключевые ставки по гривневым депозитам (прогноз на конец 2025 года)

Срок 6-9 месяцев:

Средняя ставка (годовых): 14,5%

Максимальная ставка (годовых): 16,5-17%

Срок 12 месяцев и более:

Средняя ставка (годовых): 14-14,5%

Максимальная ставка (годовых): 16,5-17%

Срок 3-6 месяцев:

Средняя ставка (годовых): 13-13,5%

Срок 9-12 месяцев:

Средняя ставка (годовых): 13-13,5%

Примеры чистого дохода в гривнях (на сумму 20 000 грн)

Важно помнить, что с заявленной доходности необходимо отнять 23% налогов (НДФЛ и военный сбор). Примеры чистого дохода после уплаты налогов при размещении 20 000 грн по средним ставкам:

3 месяца (под 13% годовых)

Начисленный доход: 650 грн. Чистый доход: 500,5 грн.

6 месяцев (под 14,5% годовых)

Начисленный доход: 1550 грн. Чистый доход: 1116,5 грн.

9 месяцев (под 14,5% годовых)

Начисленный доход: 2175 грн. Чистый доход: 1674,6 грн.

1 год (под 14,5% годовых)

Начисленный доход: 2700 грн. Чистый доход: 2079 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и синхронизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!