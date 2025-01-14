Члена КРАИЛ Яхния задержали из-за пособничества России, – источники

Государственное бюро расследований (ДБР) задержало члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Яхния. Ему инкриминируют помощь государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса), а дело против него может быть связано с вероятной связью Яхния со скандальной платежной системой "Даймонд Пэй".

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Кроме того, по данным источников OBOZ.UA, Яхнию могут инкриминировать помощь в осуществлении деятельности отдельными казино. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Ранее же руководителя КРАИЛ Ивана Рудого задержали по подозрению в пособничестве государству-агрессору. В частности, речь идет о поддержке им деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. При этом во время обысков у него было обнаружено и изъято наркотическое средство в больших размерах – по данным ДБР, им является кокаин.

Как сообщали медиа, речь идет о связанных с Россией казино, которые выводят средства из Украины. Так, издание ZN.UA отмечало, что платежная система "Даймонд Пэй" помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, за 5 дней вывести миллиард гривен.

Со своей стороны НБУ еще 22 июля 2024 принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в "Даймонд Пэй".

Также СМИ сообщали о "фактах системного получения Яхнием и его семьей денег" от "Даймонод Пэй". Которую журналист Евгений Плинский связывает с Россией и братьями Сигаловыми.

"Получив за год около 10 млн грн и загнав под них 70% рынка Яхний и Рудой создали преступную финансовую монополию, которая еще и оказалась российской", – отмечал журналист.

Так, по данным источников, только в мае 2023 года Яхний как физлицо-предприниматель ("ФОП") получил от "Даймонд Пэй" 4,4 млн грн. Кроме этого, в марте по июль того же года Яхний якобы получал зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" на сумму почти 270 тыс. грн.

"После назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ деньги от "Даймонд Пэй" начала получать его жена Лилия Яхний. Напомню, что она была сотрудницей Департамента лицензирования НБУ и напрямую причастна к выдаче лицензий финансовым компаниям", – отмечал Плинский.

Он подчеркнул: с конца декабря 2023-го по середину апреля 2024-го "ФОП" "Лилия Яхний" получила от "Даймонд Пэй" 3,8 млн грн "за услуги дизайна". Также с конца 2023 по весну 2024 года она получала зачисление с платежного терминала "Даймонд Пэй" – в течение этого времени ей зачислено около 370 тыс. грн.

"Общая сумма подтвержденных платежей семье члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с Россией платежной системы "Даймонд Пэй" за период 2023-2024 годов составила 8,84 млн грн", – подсчитал журналист.

Кроме того, с 28 декабря 2023-го по 2 февраля 2024-го "ФОП" Лилия Яхний получила "за услуги дизайна" 550 тыс. грн от ООО "Икс Пэй Групп".

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