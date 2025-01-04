В Украине запретили рекламу азартных игр и ликвидировали КРАИЛ: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), запрет рекламы азартных игр, а также ряд других изменений.

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Как написал глава комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

ликвидацию КРАИЛ и распределение ее полномочий между профильным министерством и вновь органом без коллегиального статуса;

и распределение ее полномочий между профильным министерством и вновь органом без коллегиального статуса; запрещение рекламы азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, кроме спонсорства спорта;

азартных игр, кроме ограниченного перечня разрешенных способов, и запрещение спонсорства, кроме спонсорства спорта; введение эффективных мер по борьбе с лудоманией, блокирование нелегальных вебсайтов, усиление требований к организаторам и дополнение оснований для аннулирования лицензии;

блокирование нелегальных вебсайтов, усиление требований к организаторам и дополнение оснований для аннулирования лицензии; совершенствование законодательства о государственных лотереях, в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей;

в частности, установление аналогичных как для организаторов азартных игр, требований по структуре собственности, критериев безупречной деловой репутации, оснований для аннулирования лицензии, требований к бренду, а также требований к расчетам при проведении государственных лотерей; изменения в Закон Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" относительно возобновления представления отчетности организаторов азартных игр и операторов государственных лотерей и т.п.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева избрал руководителю комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому меру пресечения.

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