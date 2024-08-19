В Кабмине взялись за скандального члена КРАИЛ Яхния: его связывают с компанией, имеющей российский след. Документ

Кабинет министров возбудил дисциплинарное производство против члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Яхния, которого связывают с компанией, имеющей связь с Россией. Завершено производство должно быть 17 сентября.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль 16 августа. Сам же документ опубликован на Правительственном портале.

"Возбудить дисциплинарное производство по члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Яхния Евгения Николаевича. Комиссии по высшему корпусу государственной службы осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 17 сентября 2024 г. и о результатах проинформировать Кабинет министров Украины", – говорится в тексте распоряжения.

В свою очередь, журналист Евгений Плинский сообщил, что дисциплинарное производство против Яхния возбуждено якобы из-за его попытки переложить ответственность за связанные с комиссией скандалы на премьера.

"Основанием для такого решения стал пересмотр Денисом Анатольевичем моего разговора с Яхнием, где "фигурант" попытался перевести свое назначение в КРАИЛ на премьера. Мол, это все Шмигаль там с кем-то "порешал" и его посадил в это кресло. Денис Анатольевич, как человек опытный, не желает нести личную ответственность за коррумпированное насквозь КРАИЛ, поэтому решения будут жесткими и быстрыми", – рассказал журналист.

Кроме того, уверяет Плинский, отдельной неожиданностью для премьера якобы стали "факты системного получения Яхнием и его семьей денег" от платежной компании "Даймонод Пэй". Ее журналист со своей стороны связывает с Россией и братьями Сигаловыми.

"Получив за год около 10 млн грн, и загнав под них 70% рынка Яхний и Рудой (председатель КРАИЛ Иван Рудой. – Ред.) создали преступную финансовую монополию, еще оказавшуюся российской. А премьер таких задач КРАИЛ не нарезал. Поэтому вопросов возникло многое", – объяснил ситуацию Плинский.

Как заявляет Плинский, его собственные источники "передали факты" якобы системного получения Яхнием и его женой Лилией денег от платежной системы, которая до потери лицензии контролировала 70% движения игровых денег в Украине. Так, по данным журналиста:

с 05.04.2023 по 17.05.2023 Евгений Яхний как физлицо-предприниматель ("ФОП") якобы получил от ООО "Даймонд Пэй" 4,4 млн грн;

с 06.03.2023 по 14.07.2023 Евгений Яхний якобы получал зачисление с платежного терминала ООО "Даймонд Пэй" на сумму почти 270 тыс. грн.

"После назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ (обстоятельства назначения Яхний тоже не может объяснить) деньги от ООО Даймонд Пэй начала получать его жена Лилия Яхний. Напомню, что она была сотрудницей Департамента лицензирования НБУ и напрямую причастна к выдаче лицензий финансовым компаниям", – рассказал журналист.

Также он сообщил, что:

с 29.12.2023 по 16.04.2024 "ФОП" Лилия Яхний якобы получила от ООО "Даймонд Пэй" 3,8 млн "за услуги дизайна";

с конца 2023 по весну 2024 года Лилия Яхний якобы получала зачисление с платежного терминала ООО "Даймонд Пэй" в течение 2023-2024 годов зачислено около 370 тыс. грн.

"Общая сумма подтвержденных платежей семьи члена КРАИЛ Евгения Яхния от связанной с Россией платежной системы "Даймонд Пэй" за период 2023-2024 годов составила 8.84 млн грн", – сообщил Плинский.

Более того, отметил он, с 28.12.2023 по 02.02.2024 "ФОП" Лилия Яхний якобы получила "за услуги дизайна" 550 тыс. грн. от ООО "Икс Пэй Групп". "Это технологический оператор платежных услуг, владельцем которого, до момента назначения членом КРАИЛ был сам Евгений Яхний. Де-факто он сохраняет контроль над этой компанией и сегодня", – объяснил журналист.

При этом он допустил, что услуги по дизайну платежным системам якобы не нужны. А полученные почти 10 млн грн, по его словам, "скорее всего – банальные откаты члену КРАИЛ, оказывающего фактически неограниченное влияние на игорный рынок".

Срыв заседаний КРАИЛ

Ранее же Плинский напоминал: в свое время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") назвал Яхния "болезненным мальчиком". Случилось это после того, как последний сорвал "сверхважное заседание комиссии 1 августа2023 года, где как раз должны были рассматриваться вопросы лишения онлайн-казинj лицензии за связь с Россией на основании письма СБУ".

"Это было первое заседание комиссии после многомесячного простоя, поскольку КРАИЛ не хватало кворума и многие месяцы комиссия не работала. Именно с появлением в КРАИЛе Евгения Яхния кворум был восстановлен, а комиссия получила возможность работать", – напомнил журналист.

Само же назначение, признал он, состоялось по квоте правительства. Так, в начале июля-2023 премьер Шмигаль лично подписал распоряжение о назначении Яхния членом КРАИЛ с испытательным сроком на 1 месяц.

"Яхний испытательный срок прошел на 5+, потому что на первом же заседании он тупо сорвал рассмотрение ключевого и анонсированного КРАИЛ вопроса: "О лишении ООО "Укр Гейм Технолоджи" лицензии". Яхнию на заседании внезапно стало плохо, ему вызвали скорую, кворума снова нет, заседание закрыли. Следующее заседание состоялось уже через неделю, 8 августа, но за это время в историю вмешались "другие" силы, поэтому вопрос рассмотрения письма СБУ и лишения ООО "Укр Гейм Технолоджи" лицензии просто исчез", – рассказал Плинский.

Кто такой Яхний

До попадания же в КРАИЛ, отметил журналист, Яхний был основателем и директором компании платежного оператора Икс Пэй, сотрудничал некоторое время по некоторым "схемам" с МТБ банком. А затем "внезапно попал в КРАИЛ".

"Несмотря на официальную легенду о назначении от Правительства, представляет он в комиссии несколько других людей. Как уверяют меня несколько источников в игорном бизнесе, Парламенте и приближенных к КРАИЛ структур, назначение Яхния состоялось по квоте определенного крыла в СБУ", – рассказал журналист.

В свою очереди, журналисты издания "Комментарии" в начале 2024 года сообщали, что за 6 месяцев работы в КРАИЛ в 2023 году Яхний получил 479,7 тыс. грн зарплаты. Рудой же, кстати, получил за год 371,1 тыс. грн. Однако глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей имел несколько государственных бонусов.

"Таким образом, общая зарплата председателя КРАИЛ Ивана Рудого в 2023 году была 1,399 млн грн, а после уплаты налогов – 1,126 млн грн или 93,8 тыс. грн в среднем ежемесячно", – рассказали журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. По данным НАПК, из-за нарушения правительством процедур у главы КРАИЛ оказались данные об обличителе коррупции, который сообщал о действиях того самого главы. Заявитель являлся сотрудником КРАИЛ.

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