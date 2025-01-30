Четверть украинцев получают пенсию менее 3 тыс. грн: в каких регионах зафиксированы наибольшие выплаты

В Украине 26% пенсионеров получают менее 3 000 грн в месяц, а средняя пенсия в 2024 году составила 5 789 грн, что на 7,5% больше, чем в прошлом. Самые высокие пенсии в Киеве ( 8017 грн ), а самые низкие – в Тернопольской области ( 4484 грн ).

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Об этом сообщили аналитики Опендатабот. По состоянию на начало 2025 года в Украине насчитывается 10,34 млн. пенсионеров.

За три года полномасштабной войны их количество уменьшилось на 497,5 тысяч человек, что примерно равно сокращению во время двух лет пандемии COVID-19. Распределение пенсионеров по размеру выплат выглядит следующим образом:

26% (2,68 млн человек) получают менее 3 000 грн (в среднем – 2 759 грн);

получают (в среднем – 2 759 грн); 18,8% (1,94 млн человек) имеют пенсию от 4000 до 5000 грн;

имеют пенсию от 25,5% (2,63 млн. человек) получают от 5 000 до 10 000 грн;

получают 12% (1,26 млн человек) имеют пенсию более 10 000 грн (в среднем – 15 379 грн).

Интересно, что за последние три месяца 2024 количество пенсионеров с выплатами более 10 000 грн сократилось на 51,5 тысячи человек, что свидетельствует о перераспределении социальных выплат. Как и раньше, самые высокие пенсии получают жители Киева – в среднем 8 017 грн, что на 38% больше, чем средний показатель по стране.

Самые низкие выплаты зафиксированы в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет 4 484 грн - это на 23% меньше, чем общеукраинский уровень. В некоторых регионах пенсии даже уменьшились по сравнению с 2023 годом:

в Ровенской области средняя пенсия упала на 24% и сейчас составляет 5159 грн .;

средняя пенсия и сейчас составляет .; в Житомирской области – уменьшение на 10%.

Несмотря на невысокий уровень пенсий, 27% украинских пенсионеров продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 6 302 грн, что немного выше общего показателя, однако все еще недостаточно для комфортной жизни.

Согласно прогнозам правительства, осовременивание пенсий и индексация запланированы на весну 2025 года, но ожидаемое повышение вряд ли перекроет уровень инфляции. Финансирование пенсионного фонда остается сложным вопросом, поскольку количество налогоплательщиков уменьшается, а бюджетные расходы на войну растут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсии в Украине будут перечислены с 1 марта. В Пенсионном фонде заложили в своем бюджете повышение в размере 10%, при этом оно может быть даже более существенным с учетом ускорения роста цен.

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