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Четверть украинцев получают пенсию менее 3 тыс. грн: в каких регионах зафиксированы наибольшие выплаты

Дарина Герцева
Личные финансы
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В Украине 26% пенсионеров получают менее 3000 грн.

В Украине 26% пенсионеров получают менее 3 000 грн в месяц, а средняя пенсия в 2024 году составила 5 789 грн, что на 7,5% больше, чем в прошлом. Самые высокие пенсии в Киеве ( 8017 грн ), а самые низкие – в Тернопольской области ( 4484 грн ).

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Об этом сообщили аналитики Опендатабот. По состоянию на начало 2025 года в Украине насчитывается 10,34 млн. пенсионеров.

Какие пенсии получают украинцы

За три года полномасштабной войны их количество уменьшилось на 497,5 тысяч человек, что примерно равно сокращению во время двух лет пандемии COVID-19. Распределение пенсионеров по размеру выплат выглядит следующим образом:

  • 26% (2,68 млн человек) получают менее 3 000 грн (в среднем – 2 759 грн);
  • 18,8% (1,94 млн человек) имеют пенсию от 4000 до 5000 грн;
  • 25,5% (2,63 млн. человек) получают от 5 000 до 10 000 грн;
  • 12% (1,26 млн человек) имеют пенсию более 10 000 грн (в среднем – 15 379 грн).

Интересно, что за последние три месяца 2024 количество пенсионеров с выплатами более 10 000 грн сократилось на 51,5 тысячи человек, что свидетельствует о перераспределении социальных выплат. Как и раньше, самые высокие пенсии получают жители Киева – в среднем 8 017 грн, что на 38% больше, чем средний показатель по стране.

Самые низкие выплаты зафиксированы в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет 4 484 грн - это на 23% меньше, чем общеукраинский уровень. В некоторых регионах пенсии даже уменьшились по сравнению с 2023 годом:

  • в Ровенской области средняя пенсия упала на 24% и сейчас составляет 5159 грн.;
  • в Житомирской области – уменьшение на 10%.
Какая средняя пенсия в Украине

Несмотря на невысокий уровень пенсий, 27% украинских пенсионеров продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 6 302 грн, что немного выше общего показателя, однако все еще недостаточно для комфортной жизни.

Согласно прогнозам правительства, осовременивание пенсий и индексация запланированы на весну 2025 года, но ожидаемое повышение вряд ли перекроет уровень инфляции. Финансирование пенсионного фонда остается сложным вопросом, поскольку количество налогоплательщиков уменьшается, а бюджетные расходы на войну растут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсии в Украине будут перечислены с 1 марта. В Пенсионном фонде заложили в своем бюджете повышение в размере 10%, при этом оно может быть даже более существенным с учетом ускорения роста цен.

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