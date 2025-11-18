Черная пятница 2025: когда стартует в Украине, как купить только самое необходимое и не попасть в ловушку маркетологов
Черная пятница в 2025 году стартует 28 ноября: в этот день, а также в ближайшие к нему даты, торговые сети и интернет-магазины во всем мире, в том числе и в Украине, устроят настоящий марафон скидок, удержаться от которых будет крайне сложно. Однако покупатель должен оставаться с холодным умом, чтобы банально не накупить лишнего.
OBOZ.UA рассказывает, как правильно подойти к закупкам по скидкам, чтобы не потратить слишком много денег. Также мы собрали главные уловки, которые используют маркетологи в черную пятницу, чтобы заставить клиентов раскошелиться.
Черная пятница 2025: как подготовиться
Европейские и американские покупатели уже давно стараются использовать черную пятницу как способ экономии. Для этого они специально готовятся ко дню скидок и советуют предпринимать такие шаги:
- Установите лимит расходов
Еще перед началом покупок нужно определить сумму, которую вы готовы потратить в период черной пятницы. Так будет проще не купиться на уловки торговцев и не поддаться собственным эмоциональным порывам. По той же причине в случае, если вы собираетесь пройтись по магазинам, установленную сумму лучше взять наличными (и рассчитываться только ими) или перевести на отдельную банковскую карту.
- Составьте список необходимого
В него могут войти покупки на всю определенную заранее сумму, а могут только на ее часть. В первом случае желательно также расставить приоритеты: указать, какие товары точно нужно приобрести, без каких покупок можно обойтись, а какие брать только если останутся "лишние" деньги.
- Проанализируйте цены
Сделать это нужно заранее, чтобы не стать жертвой фейковых скидок (о них читайте немного ниже). На основные покупки цены лучше записать, чтобы потом сверить их с теми, которые предложат в черную пятницу.
- Покупайте онлайн, но с умом
В таком случае обычно легче контролировать расходы. Кроме того, лучше заранее наполнить корзину товарами, и утром черной пятницы (или в другой день начала действия скидок) их оплатить. Дело в том, что предложение может быть ограниченным, и в таком случае есть риск не успеть заказать желаемую продукцию. Но следует убедиться, что выбранный вами онлайн-магазин действительно предлагает хорошие скидки и не имеет проблем, например, с возвратом товаров.
Какие уловки используют продавцы
Следует понимать, что не все скидки на черную пятницу настоящие. Один из излюбленных приемов маркетологов – переклеенные ценники. Так, на товар могут поставить яркий рекламный ценник, который говорит о скидке, но на самом деле цифра на нем будет не ниже, а то и выше стандартной цены.
Чаще всего, к такой практике прибегают в магазинах одежды. Поэтому опытные покупатели рекомендуют заглядывать под новые переклеенные ценники и сравнивать их со старыми. Если же такой возможности нет, лучше сравнить акционную цену со стоимостью аналогичного товара в других магазинах. Результаты такой проверки могут удивить.
Еще один крючок, на который часто попадаются покупатели, – комплекты товаров по скидкам. Часто таким образом магазины избавляются от ненужного и лежалого ассортимента. Поэтому лучше дважды подумать, выбирать ли комплект вместо отдельного продукта. В частности, проанализировать, насколько действительно нужна вещь из "подарка", и если да, то тщательно проверять ее комплектацию, исправность, сроки годности и так далее.
То же может касаться и любых других товаров, которые продают с неожиданно большими скидками. К примеру, крупная и сложна бытовая техника и так продаются лишь с небольшой наценкой, поэтому большие скидки на нее встречаются нечасто.
Следовательно, позиции, на которые цену сбрасывают на 20% и более, могут иметь дефекты – их нужно тщательно осматривать и проверять перед покупкой. Еще один вариант – это может быть "серая" техника, завезенная по полулегальным схемам, а значит в будущем могут возникнуть проблемы с ее обслуживанием, гарантией и ремонтом.
Черная пятница – что это за день
День больших скидок в пятницу после Дня благодарения начали регулярно устраивать в конце 1950-х – начале 1960-х годов в США. Это связано с тем, что после Дня благодарения у торговцев начинается рождественский сезон, а потому им нужно активно обновлять ассортимент.
Со временем, традиция прижилась не только в Штатах. Ведь это прекрасная возможность для продавцов заработать, а для покупателей – сэкономить. К примеру, в Украине в 2018 году (это последние данные подобного опроса) о черной пятнице знали 88% людей.
До начала полномасштабного вторжения РФ украинцы в черную пятницу скупали в основном одежду, обувь, косметику и т.д. Однако в 2022 году черная пятница пришлась на период, когда в стране уже начались массовые отключения электроэнергии, потому фокус внимания сместился на товары, которые пригождаются в случае блекаута. Это различные повербанки, генераторы, термобелье, туристические товары (горелки, спальники) и так далее. В этом году украинцы, которые еще не успели запастись всем необходимым на зиму, также смогут воспользоваться шансом и купить эти товары по скидкам.
