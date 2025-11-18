Черная пятница 2025: когда стартует в Украине, как купить только самое необходимое и не попасть в ловушку маркетологов

Черная пятница в 2025 году стартует 28 ноября: в этот день, а также в ближайшие к нему даты, торговые сети и интернет-магазины во всем мире, в том числе и в Украине, устроят настоящий марафон скидок, удержаться от которых будет крайне сложно. Однако покупатель должен оставаться с холодным умом, чтобы банально не накупить лишнего.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как правильно подойти к закупкам по скидкам, чтобы не потратить слишком много денег. Также мы собрали главные уловки, которые используют маркетологи в черную пятницу, чтобы заставить клиентов раскошелиться.

Черная пятница 2025: как подготовиться

Европейские и американские покупатели уже давно стараются использовать черную пятницу как способ экономии. Для этого они специально готовятся ко дню скидок и советуют предпринимать такие шаги:

Установите лимит расходов

Еще перед началом покупок нужно определить сумму, которую вы готовы потратить в период черной пятницы. Так будет проще не купиться на уловки торговцев и не поддаться собственным эмоциональным порывам. По той же причине в случае, если вы собираетесь пройтись по магазинам, установленную сумму лучше взять наличными (и рассчитываться только ими) или перевести на отдельную банковскую карту.

Составьте список необходимого

В него могут войти покупки на всю определенную заранее сумму, а могут только на ее часть. В первом случае желательно также расставить приоритеты: указать, какие товары точно нужно приобрести, без каких покупок можно обойтись, а какие брать только если останутся "лишние" деньги.

Проанализируйте цены

Сделать это нужно заранее, чтобы не стать жертвой фейковых скидок (о них читайте немного ниже). На основные покупки цены лучше записать, чтобы потом сверить их с теми, которые предложат в черную пятницу.

Покупайте онлайн, но с умом

В таком случае обычно легче контролировать расходы. Кроме того, лучше заранее наполнить корзину товарами, и утром черной пятницы (или в другой день начала действия скидок) их оплатить. Дело в том, что предложение может быть ограниченным, и в таком случае есть риск не успеть заказать желаемую продукцию. Но следует убедиться, что выбранный вами онлайн-магазин действительно предлагает хорошие скидки и не имеет проблем, например, с возвратом товаров.

Какие уловки используют продавцы

Следует понимать, что не все скидки на черную пятницу настоящие. Один из излюбленных приемов маркетологов – переклеенные ценники. Так, на товар могут поставить яркий рекламный ценник, который говорит о скидке, но на самом деле цифра на нем будет не ниже, а то и выше стандартной цены.

Чаще всего, к такой практике прибегают в магазинах одежды. Поэтому опытные покупатели рекомендуют заглядывать под новые переклеенные ценники и сравнивать их со старыми. Если же такой возможности нет, лучше сравнить акционную цену со стоимостью аналогичного товара в других магазинах. Результаты такой проверки могут удивить.

Еще один крючок, на который часто попадаются покупатели, – комплекты товаров по скидкам. Часто таким образом магазины избавляются от ненужного и лежалого ассортимента. Поэтому лучше дважды подумать, выбирать ли комплект вместо отдельного продукта. В частности, проанализировать, насколько действительно нужна вещь из "подарка", и если да, то тщательно проверять ее комплектацию, исправность, сроки годности и так далее.

То же может касаться и любых других товаров, которые продают с неожиданно большими скидками. К примеру, крупная и сложна бытовая техника и так продаются лишь с небольшой наценкой, поэтому большие скидки на нее встречаются нечасто.

Следовательно, позиции, на которые цену сбрасывают на 20% и более, могут иметь дефекты – их нужно тщательно осматривать и проверять перед покупкой. Еще один вариант – это может быть "серая" техника, завезенная по полулегальным схемам, а значит в будущем могут возникнуть проблемы с ее обслуживанием, гарантией и ремонтом.

Черная пятница – что это за день

День больших скидок в пятницу после Дня благодарения начали регулярно устраивать в конце 1950-х – начале 1960-х годов в США. Это связано с тем, что после Дня благодарения у торговцев начинается рождественский сезон, а потому им нужно активно обновлять ассортимент.

Со временем, традиция прижилась не только в Штатах. Ведь это прекрасная возможность для продавцов заработать, а для покупателей – сэкономить. К примеру, в Украине в 2018 году (это последние данные подобного опроса) о черной пятнице знали 88% людей.

До начала полномасштабного вторжения РФ украинцы в черную пятницу скупали в основном одежду, обувь, косметику и т.д. Однако в 2022 году черная пятница пришлась на период, когда в стране уже начались массовые отключения электроэнергии, потому фокус внимания сместился на товары, которые пригождаются в случае блекаута. Это различные повербанки, генераторы, термобелье, туристические товары (горелки, спальники) и так далее. В этом году украинцы, которые еще не успели запастись всем необходимым на зиму, также смогут воспользоваться шансом и купить эти товары по скидкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!