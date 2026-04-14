Чехия открыла регистрацию на долгосрочный статус для украинцев: как беженцам подать заявку

Украинцам в Чехии дали всего 30 дней на подачу заявки на 5-летний статус, но из-за квоты в 15 тысяч мест при сотнях тысяч желающих конкуренция чрезвычайно высока. Те, кто соответствует жестким критериям и успеет подать документы, получат стабильный долгосрочный статус с расширенными правами и перспективой.

Видео дня

Об этом сообщается на платформе Relocate.to. Речь идет о программе Lex Ukraine 2026, которая позволяет перейти с временной защиты на стабильный правовой статус без сложных миграционных процедур.

После начала полномасштабной войны тысячи украинцев получили временную защиту в странах Европы. Однако этот статус всегда имел ограниченный характер и зависел от политических решений ЕС. Именно поэтому появление долгосрочных программ, таких как Lex Ukraine 2026, стало настоящим прорывом.

Новый статус фактически приравнивает права украинцев к полноценным резидентам. Он открывает доступ к рынку труда без ограничений, позволяет менять работодателя без бюрократии, заниматься бизнесом или работать как фрилансер. Кроме того, появляется возможность свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней каждые полгода.

Отдельно стоит отметить, что этот статус является важным шагом к получению постоянного проживания в будущем, ведь годы пребывания по программе засчитываются в необходимый стаж. Несмотря на все преимущества, программа имеет серьезные ограничения. В 2026 году квота составляет лишь около 15 тысяч мест, тогда как потенциальных заявителей – до 400 тысяч, это означает, что на одно место претендует более 20 человек.

Фактически это создает ситуацию жесткого отбора, где шанс получить статус зависит не только от соответствия критериям, но и от скорости подачи заявки. К тому же, регистрация длится всего 30 дней – с 1 по 30 апреля 2026 года. Пропуск этого окна автоматически лишает возможности участия в программе этого года.

Кто может подать заявку

Чешская сторона установила четкие критерии, которые проверяются через государственные реестры. Скрыть несоответствие практически невозможно, основные условия участия:

не менее 2 лет временной защиты в Чехии;

официальный доход от 440 тысяч крон в год (плюс 110 тысяч на каждого члена семьи);

отсутствие социальной помощи;

отсутствие судимостей;

желательно – наличие детей, посещающих школу или детсад.

Как подать заявку

первый этап регистрация (апрель 2026 года);

Заявку нужно подать онлайн через портал Министерства внутренних дел Чехии. На этом этапе необходимо загрузить документы, подтверждающие доход за 2024 год – налоговые декларации или справки от работодателя.

второй этап – биометрия (октябрь 2026 года).

Кандидаты, которые пройдут предварительный отбор, получат приглашение на сдачу биометрических данных. Окончательное решение будет приниматься до конца года. В случае одобрения заявитель получает карту резидента сроком на 5 лет.

На фоне неопределенности относительно продления временной защиты после 2027 года, новый статус дает украинцам долгосрочную стабильность. Он не зависит от политических решений и гарантирует понятные правила жизни, работы и передвижения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!