Часть ВПЛ в Украине больше не будет получать выплаты от государства: кто останется без помощи

В Украине уже с этого месяца части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестали предоставлять выплаты от государства. Речь идет в том числе о переселенцах, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 тыс. грн.

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Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Кому еще отменят выплаты?

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине выплачивают помощь гражданам, проживающим в Тернопольской области и не оформляющим статус ВПЛ. Такие лица могут получить от Красного Креста зимнюю пособие в размере 9,6 тыс. грн.

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