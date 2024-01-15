Кому из украинцев выплатят до 10 тыс. грн: кто из ВПЛ претендует на "зимнюю помощь"

В Украине выплачивают помощь гражданам, которые проживают в Тернопольской области и не оформляли статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Такие лица могут получить от Красного Креста зимнее пособие в размере 9,6 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной военной администрации в Facebook. Выплата предоставляется в размере 3,2 тыс. грн в течение трех месяцев.

На пособие в 9,6 тыс. грн с 9 по 26 января будут рассчитывать лица, которые не регистрировались в течение последних трех месяцев и относятся к таким категориям:

многодетные;

одинокие пенсионеры;

одинокие матери и родители;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Регистрация на осуществление выплаты должна состояться с 9 по 19 января в городах Борщев, Бучач, Чортков, Бережаны, Кременец, Збараж, пгт Гусятин, Подволочиск и селе Товстое. Если украинцы не успели пройти первую регистрацию, то еще одна сессия ожидается с 22 по 26 января в Тернополе (ул. Мостовая-Бичная, 6).

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине с 1 января части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестали предоставлять выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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