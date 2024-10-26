Части украинцев правительство компенсирует аренду жилья: для кого будет действовать новая помощь

Правительство приняло постановление, которым для поддержки вынужденно перемещенные лица (ВПЛ) с января 2025-го вводится субсидия на аренду жилья. Благодаря этой субсидии ВПЛ, не имеющие достаточно средств для оплаты аренды жилья, могут получить от государства финансовую помощь.

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Об этом сообщает Минсоцполитики. Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Как и жилищно-коммунальные субсидии, субсидия на аренду жилья будет назначаться Пенсионным фондом Украины. Получать субсидию на аренду жилья можно будет одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

Назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с середины января 2025 года. Следовательно, семьи ВПЛ, нуждающиеся в поддержке в аренде жилья, смогут обращаться за назначением субсидии на аренду, начиная с середины января 2025 года. Минсоцполитики дополнительно уведомит граждан о начале приема заявлений на назначение этого вида поддержки.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер субсидии будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Поскольку стоимость аренды существенно отличается в разных регионах, а также в крупных городах и небольших населенных пунктах, это будет учитываться при определении размера субсидии на аренду жилья (через коэффициенты стоимости жилья в разных регионах, утвержденных постановлением).

Чтобы ВПЛ, арендующие жилье, имели предсказуемость и защиту от резких изменений условий в предоставлении аренды, субсидия на аренду будет назначаться при наличии арендного договора. Типичный договор аренды можно будет получить и подписать (заполнив соответствующие поля) в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.

Чтобы стимулировать арендодателей заключать официальные договоры о найме жилья с семьями ВПЛ, государство будет компенсировать для арендодателя стоимость налогов, уплаченных с дохода, полученного из аренды (в сумме, пропорциональной размеру субсидии).

"Для нас очень важно поддержать украинцев, которые не выехали за границу, стремятся жить и работать в Украине, но из-за войны, потеряли жилье и вынуждены тратить значительную часть своих доходов на его аренду. К сожалению, невозможно быстро отстроить, тем более в условиях войны, такое количество жилья, в котором сейчас нуждаются наши ВПЛ. Однако возможно помочь ВПЛ оплачивать часть арендной стоимости жилья, пока семьи ВПЛ снова не встанут на ноги, не восстановят собственные источники доходов, и не смогут получить собственное жилье", – подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем до конца 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. За ним под обновления подпадают как "хрущевки", так и дома старого фонда. Цель этого – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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