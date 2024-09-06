Часть украинцев получат пенсии размером больше 200 тыс. грн на месяц: названа особая категория

В Украине пенсии судей могут составлять более 200 тыс. грн на месяц. Речь идет о судьях Верховного суда. При этому судьи местных судов могут получать на заслуженном отдыхе около 70 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. Новость об ее увольнении размещена на сайте Верховного суда в феврале 2023-го. При этом в своей декларации за 2023 год она указала:

2 млн 675 тыс. 423 грн зарплаты – в среднем 222 тыс. 951 грн в месяц

2 млн 599 тыс. 606 грн пенсии – в среднем это 216 тыс. 633 грн в месяц.

А бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.

Хозяйственные суды

Значительно меньше зарабатывают судьи специализированных судов. К примеру, председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник ушел в отставку с 15 марта 2023-го. За 9,5 месяца он получил пенсию в размере 100 356 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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