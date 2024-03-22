Часть украинцев может получить сразу 10 пенсий: кто и какие условия

В Украине при выходе на заслуженный отдых некоторые пенсионеры могут получить одноразовую 10 пенсионных выплат. Такое положение зафиксировано в законе №1788 "О пенсионном обеспечении" и законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как говорится в статье издания "Фокус", право на 10-кратные выплаты при назначении пенсии по возрасту имеют работники коммунальных и государственных учреждений. Однако есть условие: такой пенсионер должен иметь соответствующий страховой стаж, который для мужчин составляет 35 лет, для женщин 30 лет на определенных должностях.

То есть право на одноразовое получение выплаты 10 пенсий дает работа в следующих учреждениях:

общеобразовательных учебных заведений, военных общеобразовательных учебных заведений, музыкальных и художественных школ;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

библиотеки;

детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, заведения по проведению лабораторных и инструментальных исследований испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры;

аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории; медико-социальные экспертные комиссии, бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей; медицинские отделы протезных предприятий.

При назначении пенсии за выслугу лет указанным в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты. Основным требованием является то, чтобы на день достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Важное условие — пенсионер получит выплату только в том случае, если он до этого не получал никакой другой пенсии.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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