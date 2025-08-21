Часть пенсионеров обязана обратиться в ПФУ в течение нескольких месяцев, иначе перестанут платить

В Украине до 31 декабря должны пройти идентификацию те пенсионеры, которые проживают на оккупированных территориях или за пределами Украины. Условия не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.

"Физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов", – объясняют в ПФУ

До 31 декабря каждого календарного года идентификацию должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

Пройти идентификацию можно одним из способов:

Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Можно авторизоваться в своем личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении "Дія".

С помощью видеоконференцсвязиВопределенные дату и время (по предварительно поданному заявлению получателя) можно пройти идентификацию во время сеанса видеоконференцсвязи с работником Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы. Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных.

Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнив соответствующий электронный бланк, или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по телефонам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Через зарубежные дипломатические учреждения Украины. Получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение нужно отправить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продлении выплат, написанным в произвольной форме.

Лично в сервисном центре или банковском учреждении. Если пенсионер/получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, имеет возможность обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк, через который получает выплату, он может на приеме предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или др.) и пройти идентификацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине средний страховой стаж тех, кто выходит на пенсию, составляет 33,5 года. При этом с 2027-го требование для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) будет составлять уже 34 года.

