Часть пенсий уже пересчитали: кто получит новые размеры выплат с 1 мая

Пенсии в Украине перечислили с 1 мая для выполнивших два условия. Речь идет об условии размера пенсии (не более 10 340 грн), а также по возрасту. Повышение относится к определенным возрастным категориям.

Об этом сообщает издание "На пенсии". Для пересчета обращаться в Пенсионный фонд не нужно, он состоится автоматически. Повышение касается возрастных групп, а доплаты будут получать те, кто достиг этих возрастов.

Да, выплаты увеличат:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Выплату пенсионеры получат в месяц после достижения соответствующего возраста. Отметим также в правительстве ищут варианты дополнительного повышения выплат.

Какие пенсии получат украинцы

Сейчас украинец, у которого средняя зарплата (сейчас это около 16,8 тыс. грн) и 20 лет стажа, может рассчитывать на пенсию в размере 2711 грн. Коэффициент замещения составляет всего около 16,1%. Если при таких же условиях работать 40 лет, то пенсия будет составлять 5423 грн. А это уже коэффициент замещения в 32,2%. То есть чем больше пенсионный возраст и больше стажа, тем выше пенсия.

Эффективная пенсионная система может дать возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии), или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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