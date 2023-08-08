Все соцвыплаты и пенсии украинцев проверят: как проходит верификация и какую информацию узнают

В Украине всех получателей соцвыплат от государства проверяют. В результате такой проверки (верификации) лишние средства могут вернуть в бюджет. При этом проверку проводят сопоставляя данные из разных реестров, проверяя документы, которые сами украинцы предоставляют при оформлении помощи.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Проблема заключается в том, что в Украине все еще масштабно распространена теневая экономика. Украинцы получают зарплаты в конвертах, не декларирует дополнительный доход, не оформляют брак и все равно обращаются за помощью в качестве малообеспеченных, нуждающихся в субсидии, матерей-одиночек и т. д.

В рамках верификации чиновники получат следующую информацию:

о том, какими транспортными средствами владеет получатель помощи;

документы, которые предоставили для получения помощи;

те, кто пересек границу;

информацию о доходах от налоговой;

информацию о штрафах, которые платил получатель помощи и т. д.

Когда Минфин обнаруживает любые несостыковки, он направляет эту информацию тому ведомству, которое назначило выплату, например Минсоцу. Затем Минсоц должен самостоятельно провести повторную проверку. Больше всего нарушений среди субсидиантов. Да и ошибку здесь найти проще: чаще всего украинцы "забывают" указать полный состав семьи, не указывают крупные покупки, "забывают" о наследстве и т. д.

Бояться проверки не стоит тому, кто ничего не нарушал. Достаточно правильно заполнить декларацию. Даже если вы не декларируете весь доход – как минимум не обращайтесь за социальной помощью в том случае, если вы имеете на нее право только за счет сокрытия реальной зарплаты.

Если вы получаете незаконно выплату, в любой момент вас могут обязать вернуть ее в бюджет. При этом, кроме "лишней" суммы, также придется вернуть и расходы на судебный сбор. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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