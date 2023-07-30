Будут ли учитывать пенсионерам в Украине стаж, приобретенный за границей: законопроект

В Украине новый законопроект предлагает учитывать украинцам приобретенный за границей стаж для назначения пенсии. Также предлагается запретить на государственном уровне относить к выслуге лет периодов военной службы от 19 февраля 2014 г. в силовых структурах, на должностях госслужбы, в органах местного самоуправления, других государственных органах страны-террористки России, а также в оккупационной администрации РФ.

Видео дня

Так, комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня и принять за основу соответствующий законопроект №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины".

Законопроект предлагает учитывать при назначении пенсии стаж, приобретенный за границей, в том числе в странах-участницах СНГ, с которыми были расторгнуты соответствующие пенсионные соглашения.

"Мы предлагаем учитывать для размера пенсий, назначенных в Украине, именно уплаченный ЕСВ в Украине. Но для права на назначение пенсии предлагаем учитывать стаж работы за границей. Это касается около 1 млн будущих пенсионеров. Кроме того, нормы законопроекта касаются всех наших граждан, которые "Во время вынужденной иммиграции нашли работу. Мы надеемся, что они вернутся в Украину. И на момент назначения пенсии период их работы за границей будет отнесен к общему стажу", – отметила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличить свой размер пенсии можно, приняв участие в частном пенсионном фонде. Откладывая ежемесячно по 1,5 тыс. грн. в течение 15 лет, размер будущей пенсии можно увеличить на 11 тыс. грн. Правда, если за это время сбережения не съест инфляция, а частный пенсионный фонд не обанкротится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!