Будут ли повышать пенсионный возраст в Украине: в Минсоцполитики озвучили планы

В Украине пока бессмысленно повышать стандартный пенсионный возраст. Главная причина в том, что каждый четвертый украинец имеет право на досрочную пенсию. Потому в первую очередь нужно создавать равные правила игры для всех участников солидарной системы.

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Повышать пенсионный возраст для тех, у кого он и так сравнительно высокий, будет несправедливо. Об этом рассказала первая заместитель министра соцполитики Украины Дарина Марчак Центру экономической стратегии (ЦЭС).

"Прежде чем говорить о каких-либо повышениях в будущем, даже с учетом демографии, я бы говорила, что нам сначала нужно ввести level playing field (равные правила игры. – Ред.) в системе пенсионного обеспечения", – отметила Марчак. Так, по ее словам, если человек будет выходить на пенсию не ранее 65 лет и при этом будет видеть, что кто-то получает такое право в 45-55 лет, он будет пытаться любыми путями получить для себя льготную категорию.

Марчак также объяснила, что принцип равных условий должен касаться и спецпенсий. "Одно из направлений, куда нам, на наш взгляд, нужно двигаться как государству, – это четкое разделение страховой пенсионной выплаты, которая должна рассчитываться по единым правилам для любого человека, и дополнительных правил, которые государство может применять для отдельных категорий работников, но которые при этом в чистом виде не являются страховой пенсией. И соответственно подлежат другое логике и формирования, и источников обеспечения", – объяснила Марчак.

Пенсионный возраст в Украине: какие правила действуют

Право на пенсию по возрасту в Украине имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Конкретный год выхода на пенсию определяется не только годом рождения, но и приобретенным страховым стажем – количеством лет, в течение которых человек был официально трудоустроен и платил взносы.

Требования к стажу меняются каждый год. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется 31 год стажа. В 2025 году потребуется уже 32 года, в 2026-м – 33 года, и так до 2028-го, когда количество необходимого стажа достигнет 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше. А минимальное количество стажа – для выхода на пенсию в 65 – остается неизменным, это 15 лет.

Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн. Из-за утвержденной госбюджетом на 2025 год заморозки социальных стандартов, сумма пока не изменится.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинцы смогут получить в декабре 2024 года большую пенсию. И хотя специальных повышений не предусмотрено действует законодательная норма, предусматривающая повышение выплат для пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, а их пенсия не выше 10 340,35 грн.

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