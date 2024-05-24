В Польше жалуются на нехватку украинцев: беженцы уехали работать в более состоятельные страны

В Польше не хватает украинских рабочих. Вместо сезонной работы украинские беженцы уезжают в другие страны ЕС. В результате нет желающих выполнять сезонные работы.

Летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых (50-91 тыс. грн), но уже второй год подряд страна чувствует кадровый голод. Граждане Украины, обычно приезжающие на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков труда после полномасштабного вторжения, сообщает Миграционная платформа EWL.

Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8147,38 злотых (82,4 тыс. грн). Подсчеты показывают, что зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом.

"На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, живущие в селах и имеют собственные хозяйства", - объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По состоянию на март в Польше было 50,5 тыс. вакансий. По данным ежегодного исследования Барометр профессий, в 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где его не удается преодолеть каждый год: не хватает работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи. Ни в одной профессии нет излишка.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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