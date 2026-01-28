Большинство получает пенсии ниже прожиточного минимума: где самые высокие выплаты

В Украине 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, несмотря на рост средней пенсии до 6 544 грн. В целом более 10,1 млн украинцев живут на пенсии, и уровень их доходов существенно отличается в зависимости от региона, вида выплат и наличия работы.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии сейчас составляет 6 544 грн, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Подавляющее большинство пенсионеров – около 73% или 7,4 млн человек получают пенсию по возрасту. Еще почти 1,5 млн граждан (15%) живут на пенсию по инвалидности. Около 700 тыс. украинцев (7%) получают выплаты в связи с потерей кормильца, а еще примерно 500 тыс. человек (5%) имеют пенсию за выслугу лет. Доля социальных пенсий и пожизненного денежного содержания судей остается минимальной и составляет менее 1%.

Самая распространенная ситуация – пенсия ниже средней. Более трети пенсионеров, или около 35%, получают примерно 3 250 грн в месяц. Для сравнения, еще год назад таких было 44%, поэтому постепенное сокращение этой группы все же фиксируется. Каждый пятый пенсионер в Украине живет на сумму около 4,5 тыс. грн.

Отдельной проблемой остаются выплаты, которые не дотягивают даже до прожиточного минимума. Сейчас 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже этого уровня, а еще 261 тыс. украинцев живут ровно на прожиточный минимум — 2 361 грн. Для этих людей любое подорожание коммунальных услуг, лекарств или продуктов питания становится критическим.

В то же время существует и другая крайность. Около 15% пенсионеров – это более 1,5 млн человек имеют пенсии более 10 тыс. грн, а средний размер выплат в этой группе достигает 16 тыс. грн. Еще 30% украинцев на пенсии получают в среднем 6 860 грн в месяц.

Количество пенсионеров и размеры выплат существенно отличаются в зависимости от региона. Больше всего пенсионеров проживает на Днепропетровщине – 867 тыс. человек. Далее следуют Киев с 746 тыс. пенсионеров, Харьковская область (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.). Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в Херсонской (202 тыс.) и Черновицкой (203 тыс.) областях.

Самые высокие средние пенсии традиционно зафиксированы в столице – почти 9 тыс. грн. Самые низкие на Тернопольщине, где средняя выплата составляет около 5 тыс. грн. Хотя в целом по стране пенсии выросли на 13%, в некоторых регионах повышение было значительно ощутимее, в частности на Ровенщине на 24%, на Волыни на 20%.

Более 82% пенсионеров получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Ощадбанк. В то же время пенсия для многих украинцев не является единственным источником дохода. Каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать – это около 2,8 млн человек. Средний размер пенсии у работающих пенсионеров составляет 7 160 грн, что выше общенационального показателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по состоянию на 1 января 2026-го пенсию получают 10 млн 167 тыс. украинцев. А еще год назад эта цифра составляла 10 млн 343 тыс. Для сравнения: еще пять лет назад, в январе 2021-го, пенсию в Украине получали 11 млн 130 тыс. человек.

