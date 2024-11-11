Более 10 тыс. грн ежемесячной доплаты вместо премий: зарплаты судей в Украине планируют пересмотреть

Вместо премий судьям местных судов установят ежемесячные доплаты в размере 10,5 тысячи гривен. Выплаты начнут производить только после принятия соответствующего закона.

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Об этом пишет Судебно-юридическая газета с ссылкой на доработанный проект Государственного бюджета на 2025 год. Первоначально Министерство финансов предлагало выплачивать судьям первой инстанции премии в течение 2025 года в размере 40% от должностного оклада.

Это решение было обусловлено тем, что судьи получают сравнительно низкие должностные оклады, рассчитанные на основе замороженного с 2021 прожиточного минимума (2102 грн). Должностной оклад судьи первой инстанции составляет около 63 тысяч гривен, что меньше, чем у других государственных служащих.

Однако выплата премий могла вызвать проблемы с перерасчетом "спецпенсий" для судей. Этот вопрос вызвал возмущение среди судейского корпуса, поскольку премии влияют на размер ежемесячного пожизненного содержания судей, что противоречит действующему законодательству о судоустройстве.

Вместо премий правительство предложило новый подход: ежемесячную доплату судьям местных судов в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10,5 тысяч гривен. Важно отметить, что такая доплата не будет частью судейского вознаграждения и не будет учитываться при перерасчете ранее назначенных пенсионных выплат.

"Эта доплата является временной мерой и не считается составной частью судейского вознаграждения. Она позволит улучшить материальное положение судей, не влияя на пенсионные начисления", – пояснили в Министерстве финансов.

Доплаты судьям местных судов будут введены только после принятия Верховной Радой изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей". Согласно проекту бюджета, статья 41 вступит в силу одновременно со вступлением в силу соответствующего закона, но не ранее 1 января 2025 года.

Это означает, что фактическое введение доплат зависит от скорости принятия нового законодательства. Если Верховная Рада не успеет принять необходимые изменения до конца года, доплаты могут быть отложены.

Финальный проект Государственного бюджета на 2025 г. предусматривает увеличение финансирования судебной системы. В частности, расходы на суды и органы правосудия выросли на 1,5 миллиарда гривен по сравнению с 2024 годом. Из этой суммы 1,1 миллиарда гривен приходится на общий фонд бюджета, а 0,4 миллиарда – на специальный фонд.

Это повышенное финансирование позволит обеспечить выполнение возложенных на судебную систему задач, а также улучшить условия труда судей. В то же время, Кабмин подчеркнул, что эти средства будут направлены также на покрытие расходов, связанных с выплатами ретроспективных судебных решений и перерасчетом пенсий по решениям судов. "Финансовые ресурсы, предусмотренные в бюджете, обеспечат выполнение возложенных на судебную систему функций и позволят улучшить материальное обеспечение судей", – отметили в Кабмине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самая средняя заработная плата в Антимонопольном комитете (АМКУ) и Нацагенстве по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). К примеру, член НКРЭКУ в прошлом году в среднем зарабатывал до 290 тыс. грн в месяц.

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