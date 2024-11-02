Названы два госоргана с крупнейшими в стране зарплатами: где чиновникам платят по 250 тыс. грн в месяц

В Украине самая большая средняя заработная плата в Антимонопольном комитете (АМКУ) и Нацагенстве по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). К примеру, член НКРЭКУ в прошлом году в среднем зарабатывал до 290 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в данных Минфина, а также опубликованных декларациях госслужащих. Так, в Антимонопольном комитете средняя зарплата составляет 89,4 тыс. грн (наибольший показатель среди всех госорганов на сентябрь 2024-го). Руководство в среднем зарабатывает 173,2 тыс. грн., а специалисты – 68,4 тыс. грн.

В НКРЭКУ средняя зарплата составляет 81 тыс. грн согласно данным Минфина. В то же время, как говорится в декларациях, член НКРЭКУ Валерий Тарасюк (бывший глава НКРЭКУ) в прошлом году заработал 2,8 млн грн. В среднем, его ежемесячная зарплата составляла 233,7 тыс. грн. Значительно больше заработал его коллега Руслан Кайдаш. Его зарплата в комиссии за прошлый год составила около 3,5 млн грн. Ежемесячно Кайдаш зарабатывал 291,4 тыс. грн.

Еще один бывший глава НКРЭКУ Константин Ущаповский (действующий член комиссии) в прошлом году заработал 3,2 млн грн. Ежемесячная зарплата составляла 271,5 тысячи гривен. Александр Формагей от НКРЭКУ в прошлом году получил зарплату в размере 3 млн грн (258 тыс. грн в месяц).

Отметим, в Украине средняя зарплата в октябре составила 21,7 тыс. грн., тогда как еще в сентябре ее размер составлял 21,5 тыс. грн. Отрасли, в которых больше выросла заработная плата: керамист, ортодонт, программист. Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, с октября 2023-го по октябрь 2024-го средняя зарплата в Украине выросла с 18 тыс. до 21,7 тыс. грн. То есть на 21%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

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