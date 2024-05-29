Бизнес в Украине во время войны: какая отрасль пострадала сильнее всего

Аграрные предприятия лидируют среди компаний, ликвидированных за время полномасштабного военного вторжения. Это можно объяснить и тем, что в Украине в целом много сельскохозяйственных компаний, и тем, что они существенно пострадали из-за военных действий и ограничения возможностей сбыта продукции.

Согласно данным исследования YouControl, с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно закрылась 1261 аграрная компания. В целом за 2022 год обанкротились 3,6 тыс. предприятий, а за 2023-й – 4,1 тыс. По количеству ликвидаций лидируют следующие отрасли:

сельское хозяйство;

оптовая торговля;

операции с недвижимостью;

строительство.

По сравнению с последним довоенным годом, когда закрылось 8,5 тыс. компаний, количество закрытых предприятий в 2023-м снизилось более чем вдвое. Но и новых компаний во время войны регистрировали гораздо меньше – 26,7 тыс. в 2023 против 42,1 тыс. в 2021 году.

Впрочем, больше всего увеличилась интенсивность ликвидаций юридических компаний. Если до войны на этот сектор приходилось 2,3% от общего количества прекращенной бизнес-деятельности, то с началом полномасштабной войны эта доля возросла до 4,7%.

В то же время компании, занимающиеся водоснабжением, деревообработкой, розничной и оптовой торговлей стали закрываться менее активно. Эти отрасли относятся к критической инфраструктуре, то есть необходимость их функционирования в военное время приобрела новый вес. Среди регионов лидерами по количеству ликвидированных предприятий в 2023 году оказались:

Киев – 650 (16%);

Днепропетровщина – 297 (7,3%);

Львовщина – 292 (7,2%);

Киевщина – 242 (6%).

Кроме того, с 2021 года в Одесской, Запорожской и Киевской области больше всего возросла динамика закрытия бизнеса. Это свидетельствует о том, что именно в этих регионах война сильно повлияла на предпринимательство.

В то же время в Херсонской, Харьковской и Донбассе наблюдалось существенное снижение закрытий бизнеса. Впрочем, это объясняется никак не улучшением условий ведения бизнеса, а оккупацией части этих регионов.

"Чем меньше предприятий остается в правовом поле региона, тем пропорционально меньше будет количество банкротств и прекращение деятельности по сравнению с периодом до оккупации", – объяснил финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.

Вместе с тем OBOZ.UA сообщал о закрытии более 23% вновь созданных ФЛП в первые четыре месяца 2024 года. Больше закрытий состоялось в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине, причем чаще всего прекращали деятельность предприятия в розничной торговле.

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