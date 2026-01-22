Беженцы из Украины остались без жилья в стране ЕС: их начали расселять в церквях

Религиозная организация в Австрии начала предоставлять убежище беженцам из Украины, которые остались без жилья в результате разногласий между федеральным правительством и местными властями. Теперь украинцев расселяют в церквях, где на скорую руку обустраивают приюты.

Как сообщает ORF, для помощи беженцам уже собрали кровати, продукты, одежду, средства гигиены, а также набрали волонтеров для организации, кухонных работ и уборки. Впрочем, это решение называют временным – приюты будут работать как минимум до середины февраля.

Что ждет украинцев

Первый центр от католической организации Caritas открылся 19 января в церкви Каасграбен в 19-м районе Вены. Он рассчитан на 30 человек и работает круглосуточно. Здесь можно получить обед, а помещения обустроены:

кроватями для ночлега;

для ночлега; пунктом хранения одежды, где можно получить теплую чистую одежду ;

; санитарными помещениями.

От украинской общины уже поступили запросы на размещение беженцев, которые собираются въехать в Австрию или уже направляются туда. "Они волнуются, что их буквально оставят на улице, некоторые из них – с детьми", – отметил представитель приходского руководства церкви Святого Франциска Сальского Александр Гоцми.

30 января запланировано открытие второго приюта – на площади Патер-Цайнигер-Плац (очевидно речь идет о церкви Святого Иуды Фаддея). Здесь планируют разместить до 50 человек, но приход уже получил около 100 заявок.

Такие проекты финансируются исключительно за счет пожертвований. Сотни желающих уже согласились оказать помощь – как в натуральном виде, так и в виде переводческих услуг, а также как врачи неотложной помощи.

Где государство не смогло, подключились церкви

Религиозная организация решила заняться вопросом расселения украинцев из-за противоречий, возникших между федеральным правительством и правительствами земель относительно обязанностей и финансирования первичной медицинской помощи. Последний австрийский центр прибытия для беженцев из Украины действовал в Вене, но 15 января он прекратил принимать новоприбывших (за исключением особо уязвимых лиц и только пока еще есть свободные места), а в конце февраля закроется окончательно.

"Политические споры, которые здесь ведутся за счет беднейших, перемещенных лиц из Украины, которые недавно прибывают в Австрию, действительно невыносимы. С точки зрения Caritas, мне лично безразлично, кто здесь несет ответственность. Это общая обязанность государства – обеспечить надлежащую заботу о людях, которые бегут от войны", – сказал директор Caritas Клаус Швертнер.

В то же время он признал, что разместить всех украинцев возможностей венских приходов не хватит, поскольку ежемесячно Австрия принимает около 1200 украинских беженцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, польское правительство приняло законопроект о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

