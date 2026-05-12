Без него невозможно продать квартиру: какой документ обязательно иметь владельцам унаследованного жилья

Квартира, как и любое имущество, может быть завещана владельцем. Но получить недвижимость по наследству и стать ее полноправным владельцем – не одно и то же, поскольку распоряжаться ею можно, лишь имея свидетельство о праве на наследство.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Там отметили, что без этого документа наследник фактически не может ничего сделать с унаследованной недвижимостью – даже если уже живет в квартире годами.

Что нужно знать о свидетельстве

Свидетельство о праве на наследство – это правоустанавливающий документ, который официально подтверждает переход права собственности от умершего к наследнику и именно он завершает оформление наследственных прав. Что о нем следует знать:

получают у нотариуса или в органе местного самоуправления – в сельской местности;

или в органе местного самоуправления – в сельской местности; выдается не ранее чем через 6 месяцев со дня открытия наследства ;

; если наследников несколько – каждый получает отдельный документ со своей долей;

со своей долей; если завещание составлено в пользу зачатого, но еще не родившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может произойти только после рождения ребенка;

перед выдачей нотариус проверяет наличие арестов, ипотек и запретов отчуждения ;

; если на имущество наложен арест – выдача останавливается до его снятия ;

; если есть ипотека или запрет – свидетельство выдадут, но кредитора уведомят письменно в течение 2 рабочих дней.

После получения свидетельства наследник регистрирует право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество – и только после этого становится полноправным владельцем. С этого момента квартиру можно продавать, дарить или распоряжаться ею любым другим способом.

Когда свидетельство не дает права на продажу имущества

Впрочем, не всегда получение свидетельства означает иметь полную свободу действий. Существуют случаи, когда нотариус накладывает запрет на отчуждение недвижимости и продать ее не получится:

в квартире проживает или имеет долю ребенок – по обращению органа опеки;

– по обращению органа опеки; наследодатель объявлен умершим через суд – в таком случае наследники не могут продавать недвижимость в течение 5 лет;

– в таком случае наследники не могут продавать недвижимость в течение 5 лет; жилье приобретено с использованием жилищного сертификата как компенсации за разрушенное в результате войны имущество.

Если на имущество наложена ипотека или запрет отчуждения – продать его можно только с письменного согласия кредитора. В некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, отчуждение запрещено полностью.

