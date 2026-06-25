"Без куска хлеба не останешься": украинка переехала в страну ЕС и назвала её главные преимущества

Бельгия – далеко не лидер среди стран Европейского Союза по количеству принятых беженцев из Украины. Но украинцы, которые все же переехали туда, отмечают высокое качество жизни и надежную защиту прав работников.

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Об этом рассказала украинка Татьяна Фещенко (@tanyainbelgium), которая проживает в Бельгии уже 17 лет и основала там собственное рекрутинговое агентство. Она подчеркивает, что ее наблюдения основаны на многолетнем опыте и отзывах клиентов.

Стабильность и социальная защита

Татьяна выделила стабильность и защищенность как главные ощущения, которые дарит Бельгия своим жителям. По ее словам, это объясняется тем, что государство строго контролирует соблюдение прав работников.

"Если ты нашел официальную работу у бельгийского работодателя, то точно знаешь, что заработная плата выплачивается вовремя. Если возникают проблемы, есть профсоюзы и другие организации, которые тебя защищают", – пояснила украинка.

Кроме того, в случае потери работы человек не остается один на один с финансовыми проблемами – благодаря эффективной социальной системе.

"Если тебя уволили, ты не останешься без куска хлеба, поскольку здесь очень хорошо работает социальная система – ты сразу получаешь пособие по безработице. Даже если человек только что приехал, не знает языка, не имеет навыков или диплома, он может рассчитывать на довольно неплохую социальную помощь", – отметила блогерша

Какие еще преимущества Бельгии отмечают украинцы

Доступная и прозрачная медицина (благодаря обязательному страхованию).

(благодаря обязательному страхованию). Высокий уровень высшего образования (выпускникам выдается диплом международного образца, а благодаря государственной поддержке стоимость обучения для украинцев часто ниже, чем в частных вузах Украины).

(выпускникам выдается диплом международного образца, а благодаря государственной поддержке стоимость обучения для украинцев часто ниже, чем в частных вузах Украины). Равноправие обеспечивается на государственном уровне – сокращается разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами, отслеживается ситуация с сексизмом и расизмом на работе.

между женщинами и мужчинами, отслеживается ситуация с на работе. Развиты социальные службы по уходу за пожилыми людьми, предусмотрены льготы для людей с инвалидностью и субсидии для предпринимателей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Норвегия может присоединиться к клубу европейских стран, планирующих ужесточить условия натурализации иностранцев. В случае принятия изменений (а вероятность этого довольно высока, поскольку инициатива исходит от нового правительства) получить гражданство гражданам других стран, и в частности украинцам, будет сложнее.

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