Банкомат ПриватБанка списывает деньги и не выдает наличку: клиент пытался снять большую сумму, а теперь вынужден ждать решения два месяца 

Клиент Монобанка попытался снять 16 тыс. грн со своей карты, используя банкомат ПриватБанка. Деньги с карты списались, однако аппарат не выдал наличку. В результате украинцу придется ждать два месяца решения проблемы.

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Об этом клиент написал на специализированном форуме Минфин. "Снимал деньги с банкомата ПриватБанка с карты Монобанка.Сумма не маленькая – 16000 гривен. Банкомат долго считал деньги и выдал ошибку. Деньги списались с Монобанка", – написал клиент.

В службе поддержки ПриватБанка, сказали, что деньги вернутся через 10-20 мин. Деньги так и не вернули. В результате в "Привате" предложили обращаться в "Моно". Там сперва сказали ждать 10 дней, а затем – два месяца. "Снова жду. Надежды мало!" – написал клиент.

В ПриватБанке пояснили: "мы всегда рекомендуем обратиться в банк, который выдал карту, ведь именно он может идентифицировать вас, как держателя карты и подать заявку на возврат средств и в случае подтверждения факта сбоя ожидать возврата средств в определенный срок. Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной платежной системой. Мы, в свою очередь, всегда прикладываем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обработать заявку".

Что делать, если банкомат не выдал наличку

Ошибка может произойти из-за технического сбоя в банкомате. И если информация о таком сбое отображается у службы поддержки, средства могут вернуть незамедлительно. В обратном случае – придется ждать, пока пересчитают остаток налички.

Есть несколько причин, по которым банкомат может выдать ошибку: замялась купюра, произошел сбой системы. В таких случаях нужно обратиться по номеру телефона, который указан на банкомате. Важно также сразу же не отходить от аппарата. Возможно, на самом деле деньги находятся в специальной насадке, которую устанавливают в окно выдачи средств мошенники.

Перед тем, как пользоваться банкоматом. нужно внимательно его осмотреть, убедиться, что нет съемных элементов. Также, вводя пин-код, клавиатуру нужно прикрывать рукой (иногда на банкоматы устанавливают камеры, чтобы подсмотреть чужие пароли).

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