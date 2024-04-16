Банки массово блокируют карты украинцев: вот за что закроют счет любого

В Украине счет в банке любого клиента могут заблокировать за нарушение финансового мониторинга. Это является одной из самых распространенных причин блокирования карт.

Как говорится в материале OBOZ.UA, все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как "рискованную". Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками.

Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на крупную сумму с наличными. Под особым вниманием находятся и все публично значимые лица. Поэтому если вы, например, народный депутат, просить у вас объяснить, кто перевел вам средства, банк будет значительно чаще.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Что делать, чтобы не потерять доступ к своим картам

Ознакомиться с условиями использования счета. Перечитайте договор, обратитесь в банк и попросите уточнить условия сотрудничества. Если это зарплатная карта, используйте карту по назначению. Старайтесь соблюдать условия сотрудничества с банком.

Быть предсказуемым для банка. Банк может заблокировать ваш счет в случае, если вы не можете объяснить природу платежей, переводов.

Платить налоги честно. Если вы декларируете все доходы и получаете их прозрачно, вы в любой момент сможете объяснить банку свои банковские операции.

Не передавайте свою карточку никому. Важно, чтобы вы самостоятельно пользовались своей картой. Не передавайте её посторонним. Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине существует целый рынок "мулов": это клиенты банков, которые передают свои карты мошенникам за небольшое денежное вознаграждение. Такие "мулы" рискуют навсегда оказаться в черном списке банков и больше не смогут открыть счет.

Отказаться от подозрительных операций. Банки часто блокируют счета после покупки криптовалюты, поэтому старайтесь избегать тех операций, которые могут быть подозрительными. Если вы планируете покупать или продавать криптовалюту, пользуйтесь услугами официальных бирж, проверяющих своих клиентов.

Если вам закрыли счет, а на нем еще остались деньги, нужно прийти в отделение и указать другой счет, на который будут перечислены эти средства. Если у вас нет счета в другом банке, нужно открыть его.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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