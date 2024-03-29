Банки массово блокируют карты украинцев: причины, о которых клиенты не догадываются

В Украине банки массово блокируют счета украинцев из-за нарушения правил финансового мониторинга. При этом часто украинцы даже не догадываются о том, что нарушают условия сотрудничества с банком.

Член Совета НБУ Василий Горбаль рассказал OBOZ.UA: к нему также часто обращаются с просьбой помочь разобраться, за что банк расторг договор с клиентом. Чаще это происходит из-за действий самого клиента, отмечает Горбаль.

"Например, клиент выбирает себе зарплатную карту с соответствующим тарифным пакетом. Но, кроме зарплаты, у клиента по этой карте проходят и другие операции (на зарплатную карту должна приходить только зарплата. Уточните в банке, какой именно тип карты вы имеете. – Ред). Клиент считает, что может использовать счет как угодно. Но это нарушение условий договора", – объясняет Горбаль.

Что делать, чтобы не потерять доступ к своим картам

Ознакомиться с условиями использования счета. Перечитайте договор, обратитесь в банк и попросите уточнить условия сотрудничества. Если это зарплатная карта, используйте карту по назначению. Старайтесь соблюдать условия сотрудничества с банком.

Быть предсказуемым для банка. Банк может заблокировать ваш счет в случае, если вы не можете объяснить природу платежей, переводов.

Платить налоги честно. Если вы декларируете все доходы и получаете их прозрачно, вы в любой момент сможете объяснить банку свои банковские операции.

Не передавайте свою карточку никому. Важно, чтобы вы самостоятельно пользовались своей картой. Не передавайте её посторонним. Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине существует целый рынок "мулов": это клиенты банков, которые передают свои карты мошенникам за небольшое денежное вознаграждение. Такие "мулы" рискуют навсегда оказаться в черном списке банков и больше не смогут открыть счет.

Отказаться от подозрительных операций. Банки часто блокируют счета после покупки криптовалюты, поэтому старайтесь избегать тех операций, которые могут быть подозрительными. Если вы планируете покупать или продавать криптовалюту, пользуйтесь услугами официальных бирж, проверяющих своих клиентов.

Если вам закрыли счет, а на нем еще остались деньги, нужно прийти в отделение и указать другой счет, на который будут перечислены эти средства. Если у вас нет счета в другом банке, нужно открыть его.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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