Банки хотят обязать возвращать украинцам украденные мошенниками деньги: новый закон уже в Раде

В Украине предлагают существенно усилить защиту прав потребителей финансовых услуг, пострадавших от действий онлайн-мошенников. В частности банки и другие финансовые учреждения могут обязать возвращать клиентам средства, украденные с их карточек или счетов.

Соответствующий законопроект №15274 зарегистрировал нардеп Валерий Гнатенко (депутатская группа "Восстановление Украины"). Он хочет, чтобы именно банк доказывал вину пользователя в утечке персональных данных, а не наоборот. Впрочем, поскольку законопроект был разработан не правительством, шансы на его принятие невысоки.

Что может измениться для банков

Депутат Гнатенко предлагает урегулировать алгоритм действий в случае несанкционированного вмешательства в счета. Зарегистрированный им законопроект предусматривает введение таких безальтернативных правил для финансового сектора:

банк обязан немедленно возместить клиенту полную сумму убытков в случае проведения неразрешенной или некорректно выполненной платежной операции;

в случае проведения неразрешенной или некорректно выполненной платежной операции; обязательным условием для компенсации является безотлагательное уведомление со стороны клиента о том, что он не осуществлял указанный платеж;

безотлагательное уведомление со стороны клиента о том, что он не осуществлял указанный платеж; финансовое учреждение должно полностью восстановить баланс на счете до того состояния, в котором он находился непосредственно перед моментом проведения мошеннической транзакции;

до того состояния, в котором он находился непосредственно перед моментом проведения мошеннической транзакции; реализация этих норм в случае принятия закона начнется уже со дня, следующего за днем его официального опубликования, и не потребует расходов из государственного бюджета.

Когда виноват сам клиент

В то же время в документе прописаны границы ответственности самого пользователя. Гражданин не несет никакой финансовой ответственности, если кража произошла без физического предъявления карты или без прохождения электронной идентификации владельца. Зато наказать клиента смогут только тогда, когда банк в суде докажет, что пользователь своим действием или бездействием непосредственно поспособствовал передаче PIN-кода или паролей посторонним лицам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине введут ограничения на переводы со счетов ФЛП и юрлиц (речь идет о переводах без подтверждающих документов). Изменения предусмотрены Меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", которые будут официально подписаны банками и объявлены на базе двух банковских ассоциаций (НАБУ и АУБ) 14 мая.

