В Украине введут новые ограничения на переводы: кого затронут и о каких суммах идет речь

В Украине введут ограничения на переводы со счетов ФЛП и юрлиц (речь идет о переводах без подтверждающих документов). Изменения предусмотрены Меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", которые будут официально подписаны банками и объявлены на базе двух банковских ассоциаций (НАБУ и АУБ) 14 мая.

Об этом говорится в публикации "Телеграфа". Новые ограничения в банках будут касаться переводов между счетами и будут распространяться не на всех, а на два типа предпринимателей: вновь созданных и неактивных ФЛП и юрлиц. По обеим группам устанавливаются два лимита на переводы. Первый вводятся за три месяца с даты подписания Меморандума (август), а второй – после ухудшения за 6 месяцев с подписания (ноябрь).

Для новых и неактивных физлиц-предпринимателей первые лимиты (август-2026) на переводы следующие:

ФЛП 1 группы – до 600 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2 и 3 группы – до 3 млн грн в месяц.

Уменьшение лимитов произойдет через 6 месяцев после подписания (ноябрь-2026) до следующих значений:

ФЛП 1 группы – до 400 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2 и 3 группы – до 1 млн в месяц.

Как видим, больше всего пострадают 2-3 группы предпринимателей, которым ограничения на переводы ухудшат сразу втрое.

По аналогичному принципу обрезают и переводы для новых и неактивных ("спящих") юрлиц:

на первом этапе (август-2026) – до 5 млн грн в месяц;

на втором этапе (ноябрь-2026) – до 2 млн грн в месяц.

При этом само понятие "нового ФОПа", по финмоновскому постановлению Нацбанка №65, может быть достаточно широким – от 6 до 12 месяцев существования в зависимости от внутренних правил банка.

Это все финансисты объясняют борьбой со схемными бизнесменами и предпринимателями, которые используются для минимизации налогообложения. В новом Меморандуме предусмотрено право клиента запросить увеличение лимита после подачи запрошенных банком документов и их рассмотрения.

Кроме того, новым Меморандумом предусмотрена более активная борьба с мошенниками, которые в последнее время все активнее атакуют счета населения. Не только оставляя людей без накопленных денег, но и оформляя на них кредиты (карточные) и сразу их похищая, оставляя украинцев с долгами. Банки впоследствии выбивают эти задолженности, несмотря на статус пострадавших.

Еще один важный момент документа – договоренность банков об обмене информацией о так называемых подозрительных клиентах, которыми на самом деле могут признать любого. Потому что признаки этой подозрительности банки определяют самостоятельно и не должны разглашать, согласно нормативам Нацбанка.

