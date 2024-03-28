Банки без объяснения причин блокируют счета украинцев: что должен знать каждый и законны ли такие действия

Украинцы массово жалуются на блокировку своих счетов без объяснения причин. Банки имеют право расторгнуть договор и поставить клиента перед фактом, уведомив письмом на электронную почту. Адвокаты и некоторые суды считают, что подобные действия не всегда законны. Вместе с тем сами клиенты часто нарушают условия договора с банком (и даже не знают об этом).

Как правильно пользоваться своей картой и могут ли ваш счет закрыть без уведомления, читайте в материале OBOZ.UA.

Может ли банк закрыть счет без объяснения причин?

Да. Более того, именно так банки и делают. Крупнейшие украинские банки, включая государственный ПриватБанк, сделали частью своей политики запрет на объявление причины расторжения договора. В лучшем случае клиенту объяснят, что речь идет о нарушениях, выявленных при проведении финансового мониторинга.

Банки в этом случае ссылаются на условия договора, а также закон о финансовом мониторинге. OBOZ.UA изучил условия договоров трех крупнейших украинских банков. Обычно в договорах указывают, что банк имеет право по собственной инициативе и, письменно предупредив клиента, закрыть счет, если:

12 месяцев не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);

после смерти клиента;

если клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (например, не актуализировал данные);

если сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;

если клиент обманул банк (предоставил недостоверные данные);

если клиент использует счет не для собственных нужд;

если деятельность клиента противоречит законодательству;

при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;

в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков незаконных операций с платежным инструментом.

Отдельная группа причин есть и по финансовому мониторингу. Есть пороговые суммы, после которых предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, обязательно. Речь идет о 400 тыс. грн. Если это меньшая сумма, то банки используют риск-ориентированный подход. Рисковыми считаются все нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и т.д.

Ст. 15 закона, регулирующего финансовый мониторинг, установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

если невозможно произвести идентификацию и/или верификацию клиента;

установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

предоставление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;

если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, невозможно.

Адвокат Ростислав Кравец, представляющий в суде клиента, с которым банк расторг договор по собственной инициативе, рассказывает: обычно есть три причины для расторжения договора. "Может быть операция, вызвавшая подозрения у банка, банк запросил информацию, а клиент ничего не ответил (обычно банк направляет этот запрос в приложение, и его очень легко пропустить. – Ред). Может быть, что клиента внесли в санкционные списки или он связан с лицами из санкционных списков", – рассказывает адвокат в комментарии OBOZ.UA. Адвокат уверен: банк не может закрыть счет без оснований. Поэтому в любом случае у клиента есть возможность обращаться в суд.

Об этом не знают многие клиенты: какую информацию следует проверить

В реестре судебных решений можно найти десятки решений о признании блокирования счетов по инициативе банка незаконными. В частности, в решении Хмельницкого горрайонного суда (производство № 2/686/1805/24) говорится, что блокирование карточного счета возможно только в случае дальнейшего совершения банком действий, определенных законом. Вероятно, речь идет об обращении к правоохранителям по поводу возможного нарушения клиентом закона. В этом решении суд признал блокировку счета незаконным и обязал банк выплатить клиенту 20 тыс. грн компенсации.

Член Совета НБУ Василий Горбаль рассказал OBOZ.UA: к нему также часто обращаются с просьбой помочь разобраться, за что банк расторг договор с клиентом. Чаще это происходит из-за действий самого клиента, отмечает Горбаль.

"Например, клиент выбирает себе зарплатную карту с соответствующим тарифным пакетом. Но, кроме зарплаты, у клиента по этой карте проходят и другие операции (на зарплатную карту должна приходить только зарплата. Уточните в банке, какой именно тип карты вы имеете. – Ред). Клиент считает, что может использовать счет как угодно. Но это нарушение условий договора", – объясняет Горбаль.

Член Совета НБУ соглашается: проблема в том числе состоит в отсутствии действенной коммуникации. Часто украинцы открывают счета, заполняют анкеты, однако не обращают внимания на ограничения и назначения карты. Если вы указали размер своей зарплаты и открыли зарплатный счет, вы не можете использовать эту карту по другому назначению и быть уверенным, что банк не закроет счет по собственной инициативе. Конечно, есть процедура апелляции: можно писать обращение в банк, обращаться в НБУ или даже в суд. Однако лучший способ – не допустить блокировки счета.

Что делать, чтобы не потерять доступ к своим картам

Ознакомиться с условиями использования счета. Перечитайте договор, обратитесь в банк и попросите уточнить условия сотрудничества. Если это зарплатная карта, используйте карту по назначению. Старайтесь соблюдать условия сотрудничества с банком.

Быть предсказуемым для банка. Банк может заблокировать ваш счет в случае, если вы не можете объяснить природу платежей, переводов.

Платить налоги честно. Если вы декларируете все доходы и получаете их прозрачно, вы в любой момент сможете объяснить банку свои банковские операции.

Не передавайте свою карточку никому. Важно, чтобы вы самостоятельно пользовались своей картой. Не передавайте её посторонним. Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине существует целый рынок "мулов": это клиенты банков, которые передают свои карты мошенникам за небольшое денежное вознаграждение. Такие "мулы" рискуют навсегда оказаться в черном списке банков и больше не смогут открыть счет.

Отказаться от подозрительных операций. Банки часто блокируют счета после покупки криптовалюты, поэтому старайтесь избегать тех операций, которые могут быть подозрительными. Если вы планируете покупать или продавать криптовалюту, пользуйтесь услугами официальных бирж, проверяющих своих клиентов.

Если вам закрыли счет, а на нем еще остались деньги, нужно прийти в отделение и указать другой счет, на который будут перечислены эти средства. Если у вас нет счета в другом банке, нужно открыть его.