Автогражданку будут проверять с помощью камер: появился новый способ штрафовать

В Украине с 1 января 2025-го регламентирован новый способ наложения штрафов на 425 грн за отсутствие полиса автогражданки. Наличие автострахования будут проверяться с помощью камер.

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Об этом Авто24 сообщает со ссылкой на нормы закона 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"

Так, статья 9 нового закона содержит следующий текст: проверка наличия действующих договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности осуществляется:

Соответствующими подразделениями Национальной полиции Украины во время осуществления регулирования дорожного движения и контроля за соблюдением Правил дорожного движения его участниками и за правомерностью эксплуатации транспортных средств на улично-дорожной сети (в том числе с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств и в режиме фотосъемки, видеозаписи),

а также при оформлении документов о нарушении Правил дорожного движения и оформлении материалов дорожно-транспортного происшествия.

Таким образом, камеры автофиксации, которые за четыре года оштрафовали водителей более чем на 2,1 миллиарда гривен, будут иметь еще больший потенциал и смогут штрафовать автовладельцев не только за скорость и движение полосами общественного транспорта, но и за отсутствие страховки.

Важно, что штраф будет налагаться не на водителя, который управлял автомобилем, а на юридического владельца автомобиля.Такая норма имеет явные противоречия с статьей 61 конституции Украины, которая прямо говорит: "Юридическая ответственность лица носит индивидуальный характер".

Однако дело относительно соответствия автофиксации нормам Конституции Украины более четырех лет находится на рассмотрении конституционного суда, а результата до сих пор нет. Сумма штрафа за отсутствие полиса автогражданки пока остается неизменной – 425 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за неуплату штрафа от ТЦК (территориального центра комплектования) государство может списать деньги с карточки или забрать имущество через исполнительную службу. Во избежание проблем гражданам рекомендуется своевременно реагировать на постановления о штрафах и принимать необходимые меры для их обжалования или уплаты.

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