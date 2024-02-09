Европейские металлурги попросили у ЕС помощи с финансированием декарбонизации

Европейская ассоциация производителей стали Eurofer призвала Европейскую комиссию помочь декарбонизировать производство стали в ЕС, а для этого – ввести "благоприятную для инвестиций структуру с доступной энергией и международным игровым полем в основе".

Это заявление было сделано в ответ на то, что Европейская комиссия подтвердила преимущество чистого сокращения выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с 1990 годом.

"Целевой показатель в 90% для всего ЕС до 2040 года означает почти полную декарбонизацию энергоемких отраслей, таких как сталелитейная промышленность", – заявил генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.

В то же время он подчеркнул: при отсутствии надлежащих благоприятных условий и резком увеличении инвестиций, необходимых для перехода, такая цель ставит под сомнение экономическую и техническую осуществимость климатической политики ЕС и ее взаимодействие с другими политиками, такими как энергетическая, торговая и конкурентная, и подвергает испытанию экономическую и техническую выполнимость климатической политики ЕС. Это может способствовать деиндустриализации, тем самым подрывая устойчивость и стратегическую автономию ЕС.

Поэтому Eurofer призывает ЕС обеспечить доступ к экологически чистой электроэнергии, водороду, сырью и вторичным материалам для производства стали в "беспрецедентных количествах", а также активнее работать со странами, не разделяющими климатические амбиции Европы.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации призвали украинские власти активизировать переговоры по углеродному налогу СВАМ, который уже начал работать в тестовом режиме. По разным оценкам, дополнительная нагрузка на импорт из Украины будет ежегодно составлять от 300 млн евро до 1,2 млрд евро, что является неподъемным для экономики Украины. Именно поэтому следует начать переговоры по активизации ст. 30 Регламента СВАМ, которая позволяет создать особые условия экспорта товаров из Украины, где исключительные и неспровоцированные события повлекли за собой разрушительные последствия для экономики и индустриальной инфраструктуры. Это будет способствовать снижению финансовой нагрузки на бизнес и поможет частично аккумулировать ресурсы для необходимых реформ в сфере защиты окружающей среды и климата, заявили в ЕВА.