Европейская интеграция энергорынка требует отказа от прайс-кепов – Украинский институт будущего

Текущая модель регулирования цен на электроэнергию через прайс-кэпы должна быть пересмотрена, ведь это требование европейской интеграции энергетического рынка.

Об этом заявил Адриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ "Украинского института будущего".

"Здесь вопрос я бы это разделял, потому что, если мы говорим в контексте импорта, то летом регулятор принимал решение для того, чтобы обеспечить нужные объемы импорта и предотвратить отключения. Сейчас ценовая конъюнктура выглядит такой, что прайс-кэпы пока не мешают коммерческому импорту. Но здесь дело совсем в другом. Дело в том, что мы обязаны имплементировать европейскую модель рынка. И это предполагает, в частности, отказ от прайс-кэпов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, интеграция украинского и европейского рынков электроэнергии невозможна без введения общих правил регулирования.

"И это объединение не произойдет, пока мы не введем регулирование такие, которые в Европе. Это предусматривает отмену прайс-кепов", – отметил Прокип.

Таким образом, по мнению Адриана Прокипа, пересмотр прайс-кэпов и постепенный переход к европейской модели рынка – не просто техническая реформа, а ключевое условие энергетической интеграции.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существующая система ограничения цен на электроэнергию в Украине требует дальнейших изменений и приближения к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.